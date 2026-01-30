In memoriam: През годините Катрин О'Хара остава сред най-печелившите актьори в „Сам вкъщи“

Филмът генерира приходи до ден днешен

Голямата комедийна актриса Катрин О'Хара почина на 71 г. Тя бе известна с няколко филма, като най-емблематичен остава "Сам вкъщи".

Катрин О'Хара има нетно състояние от 10 милиона долара към началото на 2026 г.

Канадско-американската актриса, писателка и комик е натрупала богатството си чрез дългогодишна кариера в телевизията и киното, включително ролите си в „Шитс Крийк“, „Бийтълджус“ и поредицата „Сам вкъщи“.

„Шитс Крийк“ и наследство: Ролята ѝ като Мойра Роуз в „Шитс Крийк“ (2015–2020) ѝ донесе широко признание и множество награди, допринасяйки значително за настоящата ѝ оценка.

Нейното имотно състояние включва дом в района на Брентвуд в Лос Анджелис, закупен със съпруга ѝ Бо Уелч през 1994 г. за 1,25 милиона долара, чиято стойност оттогава значително се е увеличила.

С над 120 актьорски проекта, тя е добре позната с работата си във филми на Тим Бъртън („Бийтълджус“, „Кошмарът преди Коледа“) и честите си сътрудничества с Кристофър Гест. Към началото на 2026 г. тя е сред най-печелившите членове на актьорския състав на „Сам вкъщи“, като богатството ѝ отразява постоянна и висококачествена актьорска кариера.

Конкретни подробности за заплатата на Катрин О'Хара за ролята на Кейт Маккалистър в оригиналния филм „Сам вкъщи“ от 1990 г. не са публично оповестени, въпреки че тя е била част от главния актьорски състав на изключително успешния франчайз.

Въпреки че филмът е спечелил над 285 милиона долара, първоначалните заплати на актьорите, с изключение на главния Маколи Кълкин, са били като цяло скромни по това време.

Филмът се превръща в огромен хит и докато главният актьор Маколи Кълкин печели 110 000 долара за първия филм, първоначалните заплати на другите звезди във филма за възрастни са значително по-ниски.

О'Хара се възползва от дългосрочното наследство на филма, който генерира приходи чрез остатъци, допринасяйки за цялостния ѝ кариерен успех през годините.