Wizz Air пуска полети до нови дестинации от България

Wizz Air ще базира осми самолет на Летище „Васил Левски“ – София от юли 2026 г. и ще разшири значително мрежата от дестинации, които обслужва от българската столица. Това съобщи директорът „Развитие на маршрутната мрежа“ на авиокомпанията Андраш Сабо по време на медийно събитие на тема „Нови хоризонти за Wizz Air от София: Нови дестинации, повече възможности“, което се проведе на Терминал 2 на столичното летище.

По думите му новият самолет представлява инвестиция от около 100 млн. евро и е от най-ново поколение, с по-нисък разход на гориво, по-малко шум и по-добри екологични показатели. Машината с капацитет от 239 места ще осигури допълнителен половин милион места годишно и ще даде възможност за откриването на нови маршрути, предаде БТА.

Сред новите дестинации от София са ежедневна въздушна връзка с Будапеща, полети до Палермо и Родос, както и нови маршрути до Египет – Хургада и Шарм ел-Шейх, които в момента са в процес на финално одобрение. Компанията потвърди и вече обявените нови линии до Корфу и Сантандер, както и нова връзка между Варна и Ларнака.

Сабо подчерта, че България и София са сред ключовите пазари за Wizz Air. От началото на дейността си в страната авиокомпанията е превозила над 33 млн. пътници, като само от София броят им надхвърля 25 милиона.

Предвижда се и увеличаване на честотата на полетите по редица съществуващи маршрути, като част от тях ще станат ежедневни, включително до Мадрид, Рим, Прага, Тел Авив, Валенсия и Варшава. По думите на Сабо това ще подобри свързаността на София с европейските столици и ще допринесе за привличането на повече туристи и бизнес пътници.

