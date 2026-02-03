НСИ отчете кои услуги са поскъпнали най-много

Институтът вече ще оповестява и т.нар. флаш инфлация

Силен скок на цените на редица услуги отчете Националния статистически институт за януари 2026 г спрямо януари 2025 г. Най-силно са поскъпнали услуги, свързани с "лична грижа", развлечения, ресторантьорство и хотелиерство.

За януари 2026 г. инфлацията на годишна база е 3.6%, а на месечна 0.7%, отчете днес председателят на НСИ Атанас Атанасов в рамките на редовния брифинг на Координационния център за въвеждане на еврото.

"Като член на еврозоната НСИ вече ще оповестява и т.нар. флаш инфлация, която е предварителна оценка веднага след изтичане на съответния месец", поясни Атанасов. На 15 февруари ще бъде обявена и официалната инфлация за януари, но НСИ не очаква тя да бъде по-различна.

Сред групата стоки и услуги с най-висок ръст на цените през януари и които са причина за повишението на индекса на потребителските цени, се открояват фризьорски услуги с 18% ръст на цените спрямо януари 2025 г., ветеринарните услуги с 25% ръст, бижутерски и часовникарски услуги - 35%, отчитат от НСИ.

Значително са поскъпнали още услугите в групата "Спорт и развлечения", както е "Ресторанти и хотели", където годишният ръст на цените е над 9%. В "Образование" годишната инфлация е 8.6% вследствие на по-скъпи обучителни курсове и повишени такси в редица университети.

НСИ отчита и поскъпване на застрахователните услуги заради по-висока цена на задъжителната застраховка "Гражданска отговорност" от януари.

Инфлацията при хранителните продукти през януари е 4% на годишна база, а на алкохол и тютюневи изделия - 6%.

Намаление на цени през януари с около 4% спрямо предния месец се забелязва за облекло и обувки, но то е традиционно за първия месец след коледните и новогодишните празници, на годишна база няма изменение.

Намаление на цените с 5-6% годишно се наблюдава при горивата - дизел и бензин.

От Координационния център за въвеждане на еврото напомниха днес, че двойното обозначение на цените в евро и в левове остава в сила до средата на 2026 г., въпреки че от 1 февруари в България вече официална и единствена валута е еврото.

Към 31 януари над 75% от левовете са изтеглени от обращение. а 7.7 млрд. лв. все още са в населението, съобщи Владимир Иванов, председател на координационния център за еврото.

