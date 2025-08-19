Delulu вече е в Cambridge Dictionary: Как думата стигна дори до политиката и икономиката?

Поколението Z има все по-голямо влияние на върху английския език

„Skibidi“, „tradwife“ и „delulu“ са сред новите думи, които тази година влязоха в Cambridge Dictionary – подбор, потвърждаващ нарастващото влияние на поколението Z върху английския език, предаде The Guardian.

За онези, които се надяваха подобни неологизми да са просто мимолетна интернет мания, съставителите на речника предупреждават, че те остават.

„Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме този ефект в речника,“ казва Колин Макинтош, мениджър на лексикалната програма на Cambridge Dictionary.

Какво означават skibidi, tradwife и delulu?

Cambridge Dictionary определя skibidi като дума, която може да има различни значения, например „готино“ или „лошо“, или да се използва без реално значение като шега.

Феноменът tradwife, който се използва поне от 2020 г., също предизвиква критики и се отнася до социално консервативни инфлуенсърки, които възхваляват грижата за съпруга, децата и дома и публикуват съдържание по темата в TikTok, Instagram и YouTube.

Delulu, съкратено от delusional, е по-малко спорен термин, но се свързва със свят, в който личните вярвания се считат за по-важни от реалността, като речниковото определение гласи, че това е вяра в неща, които не са реални или верни, обикновено защото човек избира да вярва в тях.

Как delulu достигна политиката и икономиката?

Популярният израз delulu – съкратен от „delusional“ („заблуден“) – се появява преди повече от десетилетие като подигравка към обсебени фенове на K-pop, убедени, че могат да излизат с идолите си. С времето думата навлиза в масовата онлайн култура, а фразата „delulu is the solulu“ („заблудата е решението“) е използвана милиарди пъти в TikTok.

По-ироничният вариант „delulu with no solulu“ („заблуда без решение“) дори достига парламентарната трибуна – употребен по-рано тази година от австралийския премиер Антъни Албанезе, за да критикува опонентите си.

Това се случва по време на дебат за предложеното от лейбъристкото правителство намаляване на данъците с два процента за всички данъкоплатци в рамките на две години – мярка, обявена в бюджета, срещу която опозицията се противопостави.

Албанезе защити законопроекта в Камарата на представителите, като едновременно атакува енергийната програма на лидера на опозицията Питър Дътън.

„Това е най-скъпата възможна форма на нова енергия, която може да се появи едва през 40-те години и план, който частният сектор никога няма да реализира. Затова ще бъде финансиран от данъкоплатците – което означава съкращения в образованието, услугите, жилищната политика и заплатите на държавните служители, или орязване на всичко. Единственото, което Дътън не иска да се съкрати, са данъците на хората. Г-н председател, те са delulu with no solulu“, заяви премиерът.

