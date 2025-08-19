Данък върху недвижимите имоти в Европа: Кои държави събират най-много?

Политиките за данък върху недвижимите имоти се различават в различните части на Европа

Испания обмисля 100% данък върху жилища, закупени от купувачи извън ЕС. Макар че целта е да се облекчи жилищният проблем на страната, данъкът върху имотите е основен източник на приходи в много европейски държави, съобщава Euronews.

Според Европейската комисия делът на данъка върху имотите спрямо БВП в ЕС варира от 0,3% в Чехия и Естония до 3,7% във Франция през 2023 г. Средното за ЕС е 1,9%.

Но колко събират правителствата от данъци върху имотите в цяла Европа? Какъв е делът на тези приходи спрямо общите данъчни постъпления? И на какъв процент от БВП възлиза данъкът при прехвърляне на недвижими имоти?

Какъв дял от БВП заемат данъците върху имотите?

Снимка: iStock

В ЕС данъкът върху имотите има най-висок дял от БВП във Франция (3,7%) и най-нисък в Чехия и Естония (и двете с по 0,3%).

Когато се включат държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Великобритания и Турция, според данни на ОИСР, Великобритания се нарежда малко над Франция, като и двете са около 3,7%. Белгия също е над 3%, с 3,2%. Испания е на пето място с 2,5%, следвана от Гърция с 2,7%.

Други държави с дял над 2% са Исландия, Люксембург, Дания, Швейцария, Италия и Португалия.

В почти половината от 32-те държави от списъка данъкът върху имотите е под 1% от БВП. Особено нисък е в Словакия, Литва, Естония и Чехия – всички под 0,5%.

Сред петте най-големи икономики в Европа Германия има значително по-нисък дял – 1% спрямо останалите. Италия е на четвърто място с 2,1%, докато Франция и Обединеното кралство оглавяват класацията.

Графиката по-горе показва, че страните в Северозападна Европа събират по-висок процент от БВП си чрез данъци върху имотите, докато Източна Европа и Балтийските държави имат по-ниски стойности. В Южна Европа картината е смесена, но по-често се наблюдават по-високи стойности.

Според ОИСР данъците върху имотите включват всички периодични и еднократни налози върху употребата, собствеността или прехвърлянето на имоти. Те обхващат данъци върху недвижими имоти или нетно богатство, данъци върху наследство и дарения, както и налози върху финансови и капиталови транзакции.

Какви са приходите от данъци върху имотите?

Снимка: iStock

Обединеното кралство събра най-много приходи от данъци върху имотите през 2023 г. – 115 милиарда евро, следвано от Франция със 104,5 милиарда евро. Тези две страни доминират при приходите, като третата, Италия, събира едва 45,3 милиарда евро.

Германия и Испания допълват топ 5 с 41,4 милиарда и 36,8 милиарда евро съответно. Обща сума за ЕС възлиза на 318,8 милиарда евро.

Белгия (18,8 млрд. евро), Швейцария (17,9 млрд. евро), Нидерландия (14,4 млрд. евро) и Полша (10,7 млрд. евро) също са сред страните, събрали над 10 млрд. евро от данък върху имотите през 2023 г.

В 10 държави от ЕС приходите от такъв данък са под 1 млрд. евро, като най-ниски са в Естония – 110 милиона евро.

Дялът на данъка върху имотите от общо данъчно облагане

Делът на данъците върху имотите от общото данъчно облагане варира значително в Европа. През 2023 г. в ЕС той е от 0,8% в Естония и Чехия до 8,4% във Франция, според Европейската комисия. Средното за ЕС е 4,7%.

Освен Франция, седем други страни от ЕС имат дялове от над 5%: Белгия (7,4%), Гърция (7%), Испания (6,7%), Португалия (5,9%), Люксембург (5,7%), Италия (5,1%) и Дания (5,1%). В Германия данъците върху имотите са едва 2,5% от общото данъчно облагане.

Дялове на данъка при прехвърляне на имоти в Европа

Данъците при прехвърляне на имоти, изразени като процент от БВП, показват значението на сделките с недвижими имоти като източник на държавни приходи в някои страни. Тези данъци се отнасят до финансoви и капиталови транзакции – предимно при покупка, продажба и такси за печати върху документи.

Според ОИСР този дял е бил 1% от БВП в Италия през 2023 г., следвана от Белгия, Португалия и Испания (всички с по 0,8%).

Във Франция делът на тези данъци е 0,7% от БВП, в сравнение с 0,6% в Обединеното кралство и 0,3% в Германия.

Испанското предложение за 100% данък върху имотите за купувачи извън ЕС предизвиква дебати из цяла Европа. През май 2025 г., по време на изслушвания в Европейския парламент, Хосе Гарсия Монталво, професор по икономика в Университета Помпеу Фабра в Барселона, заяви, че данъчните политики в жилищния сектор може да не са най-ефикасният начин за справяне с някои от проблемите на пазара на жилища.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN