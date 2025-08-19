ChatGPT определи ТОП 5 най-успешни млади предприемачи в България

Ето кои са ТОП 5 според чатбота

България се утвърждава като страна с изключително много млади и амбициозни предприемачи. Все повече млади лидери успяват да превърнат идеи в реални бизнеси с международен потенциал. Ето кои са ТОП 5 най-успешни млади български предприемачи, според ChatGPT, които впечатляват с иновации, устойчив растеж и глобално влияние.

Снимка: Linkedin

1. Кристин Радоилова – y dough и "Сабале"

Снимка: Facebook

Кристин започва своето предприемаческо пътешествие още на 22 години, стартирайки пекарните y dough. През 2022 г. за периода от август до декември генерира оборот от 210 хил. лв., по данни на Forbes. Кристин отваря и ресторант за закуска и обяд „Сабале“.

2. Никола Лазаров – Eilla AI

Снимка: Linkedin

Никола е съосновател и CEO на Eilla AI, платформа за анализ на данни за над 7 милиона непублични компании. През 2023 г. стартъпът привлича инвестиции от 1,5 млн. долара, водени от Eleven Ventures и Fuel Ventures. Eilla AI е пример за българска технологична иновация с международен потенциал.

3. Александър Найденов

Снимка: Facebook

Младите предприемачи зад PaperHive и различни софтуерни проекти в България вече са част от престижната класация Forbes 30 Under 30 Europe. Техните иновации в образователния и технологичния сектор доказват, че България ражда таланти, способни да се конкурират на глобално ниво.

4. Роси Митова – Farmhopping

Снимка: linkedin.com/

Роси създава платформата Farmhopping, която свързва потребители с малки български ферми. Целта е да се подкрепят местните производители, като се предоставя пряк достъп до качествени продукти. Роси е отличена в класацията Forbes 30 Under 30 Europe, благодарение на устойчивия и социално ориентиран бизнес модел. За съжаление през 2019 г. онлайн магазинът затвори врати. Платформата получава втори шанс и възобнови дейността си, като през пролетта на 2020 г. влезе в съдружие с фермерския кооператив „SIS Кооп“.

5. Мартин Вечев – LatticeFlow

Макар Мартин да работи основно извън България, неговото влияние върху глобалната технологична сцена заслужава признание. Съосновател на DeepCode, ChainSecurity и LatticeFlow, той развива решения за сигурен и ефективен AI, като същевременно подпомага растежа на българската предприемаческа екосистема.

