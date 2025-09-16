Защо Rheinmetall вече иска да строи кораби

Стратегията на концерна е насочена към възможно най-широко позициониране в отбранителния сектор

Отдавна е известно, че Rheinmetall обмисля навлизане в корабостроенето. С планираното придобиване на военноморското подразделение на бременската група Lürssen най-големият германски оръжеен концерн ускорява отдавна дискутираната консолидация в сектора, пише Tagesschau.

След години на бърз растеж вследствие на войната в Украйна, Rheinmetall, с около 40 000 служители, е реализирал през миналата година оборот от приблизително 9,8 млрд. евро. С Naval Vessels Lürssen (NVL) и нейните около 2 100 служители концернът от Дюселдорф добавя още около 1 млрд. евро оборот.

Така Rheinmetall укрепва пазарната си позиция и се доближава до най-големите европейски отбранителни концерни BAE Systems, Airbus, Leonardo и Thales. DAX-дружеството поема четирите корабостроителници на NVL в Волгаст, Хамбург и Вилхелмсхафен, където се строят фрегати и корвети за германските военноморски сили.

„Изключително широка позиция“

„В бъдеще ще бъдем значим играч по суша, по вода, във въздуха и в космоса. Така Rheinmetall се превръща в домейново-прекрачваща системна къща“, заяви изпълнителният директор Армин Паппергер.

От сделката Паппергер очаква синергии и за танковото подразделение, което има обекти в Кил и Фленсбург.

Досега концернът няма собствен опит в корабостроенето и произвежда основно оръжия и боеприпаси за сухопътни войски – танкове, артилерия и системи за ПВО. Като доставчик „Райнметал“ участва и в производството на американския изтребител F-35, произвежда дронове и скоро – военни сателити. Широкото портфолио открива множество стратегически опции за нови европейски кооперирания или допълнителни придобивания.

Денонс на политическата воля за обединяване

От нападението на Русия срещу Украйна идеята за консолидация на европейския отбранителен сектор става все по-актуална, но пробив досега липсваше. В този контекст фамилната фирма Lürssen обясни разделянето с военноморското си подразделение. „Искаме да проправим пътя за отдавна желаната политическа консолидация в германската отбранителна индустрия“, заяви ръководителят на холдинга Фридрих Люрсен. Според него тя е „необходима и смислена на фона на засилената заплаха“: „Само така може да се гарантира бързата боеспособност на страната ни.“

По-рисково, но стратегически важно поле

Икономическата логика на обединенията в корабостроенето е специфична: държавните военноморски поръчки често се считат за по-малко доходоносни от други оръжейни програми, но също така са трудни и комплексни. Освен високата нужда от координация между участващите фирми, те трябва да отговарят и на специфични изисквания на флота. „Като бизнес с големи проекти корабостроенето се характеризира с по-дълги срокове на изпълнение и тенденция към повече рискове от досегашните активности на ‚Райнметал‘“, обясни анализаторът Холгер Шмит от DZ Bank.

Дълго се спекулираше, че Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) – водещият в света производител на конвенционални подводници – може да изиграе водеща роля в консолидацията. Сега изглежда, че „Райнметал“, който според инсайдери също е хвърлил око на TKMS, може да поеме тази роля.

Германско „силово средище“ за ВМС?

Дали Rheinmetall ще успее, остава открито. Широката диверсификация крие и риск от разпиляване, особено след години на интензивен растеж и множество придобивания. Паппергер заяви днес, че компанията му иска да създаде „жизнеспособно германско силово средище за най-модерни надводни кораби“, „Powerhouse“.

Инвеститорите реагираха положително: акциите на „Райнметал“ достигнаха нов рекорд.

