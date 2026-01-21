Датски пенсионен фонд ще продаде американски държавни облигации за около 100 млн. долара

Очакванията са сделката да бъде финализирана до края на текущия месец

Датският пенсионен фонд „АкадемикерПеншън“ (AkademikerPension) възнамерява да продаде целия си портфейл от американски държавни облигации на стойност около 100 млн. долара, се посочва в официално изявление на фонда, цитира БТА. Очакванията са сделката да бъде финализирана до края на текущия месец.

Инвестиционният директор Андерс Шелде обясни, че решението е продиктувано от влошаващото се състояние на публичните финанси на САЩ. По думите му това е довело до извода, че фондът трябва да търси алтернативни подходи за управление на ликвидността и риска, като той подчерта това в писмена декларация.

Снимка: iStock

От „АкадемикерПеншън“ уточниха, че ходът не представлява политически жест, пряко свързан със спора между Дания и САЩ относно Гренландия. В същото време Шелде отбеляза, че продължаващите разногласия между САЩ и Европа са затруднили процеса на вземане на решение, което индиректно насочва към влиянието на нарасналото политическо напрежение.

Според информация, публикувана на сайта на фонда, той управлява активи за около 164 млрд. датски крони, равняващи се на приблизително 26 млрд. долара или около 22 млрд. евро. Продажбата на американските държавни облигации засяга сравнително малка част от портфейла, но се възприема като ход със значим символичен характер.

Решението идва на фона на ескалиращото напрежение около Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерение да наложи по-високи мита върху внос от осем европейски държави, сред които Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Франция, Великобритания, Нидерландия и Финландия. По думите му митата ще бъдат 10% от 1 февруари и ще се повишат до 25% от 1 юни, ако не бъде постигнато споразумение за придобиването на Гренландия от САЩ, като той не изключи и използването на военна сила.

Ръководителите на правителствата на Дания и Гренландия заявиха, че ще се противопоставят на натиска от Вашингтон. Датският премиер Мете Фредериксен подчерта пред парламента в Копенхаген, че Европа трябва да реагира, въпреки че никой не желае подобен конфликт, и предупреди, че евентуална търговска война би струвала работни места от двете страни на Атлантика.

Тя заяви още, че за Дания суверенитетът, идентичността, границите и демокрацията не подлежат на преговори, докато гренландският министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен посочи, че макар използването на военна сила от САЩ да не изглежда вероятно, всички – от населението на Гренландия до партньорите от НАТО – трябва да бъдат подготвени за всякакво развитие.

