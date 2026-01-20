Ще засегне ли спирането на Kronospan цялата мебелна индустрия в България?

БКДМП изрази пълна подкрепа за компанията

Ситуацията около завода на „Кроношпан България“ във Велико Търново се задълбочава. Припомняме, че според заповед на РИОСВ от 15 януари 2026 г., производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ) трябва да бъде спряна. Това решение идва само дни след публикуване на доклад на междуведомствена комисия, включваща експерти от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, който установява, че предприятието не нарушава нормативните изисквания за чистота на въздуха. Това съобщават в свое прессъобщение Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП).

Според БКДМП спирането на завода обаче би имало редица сериозни последствия:

Съкращение на над 500 служители на фирмата.

Колапс на горскостопанския сектор, който ще загуби най-големия потребител на дървесина. Това ще доведе до освобождаване на служители в горските стопанства.

Срив в мебелната индустрия в цялата страна - неизпълнение на договори и неустойки, фалити, неосъществен износ, намаляване на работни места в сектора.

Тежки сътресения и фалити на фирмите, които са пряко свързани с дейността на Кроношпан: логистика, търговия с продуктите на фирмата, а също и такива с обслужващи дейности.

Трудности в строителството поради липса на дървесни продукти, предлагани от Кроношпан.

Повишаване на цената на мебелите поради липсата на основен ресурс за производството им.

Спиране на събирането на дървесни отпадъци, включително и битови, и тяхното рециклиране поради липса на компания, която да поеме дейността.

Петно върху имиджа на България като стабилна и прогнозируема страна за инвестиции от страна на чуждестранни компании.

Министерството на околната среда и водите пише, че РИОСВ – Велико Търново изиска съдействие на прокуратурата за безопасно спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици:

„От страна на дружеството не е оказано съдействие за предприемане на мерки по поетапно спиране на мощността на линия ПДЧ, с което реално се възпрепятства изпълнението на наложената принудителна административна мярка по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Основните доводи, че спирането на инсталацията не се допуска при минусови температури с цел предотвратяване на запалвания, замръзвания и повреди на съоръженията не са приети като достоверен аргумент от експертите на РИОСВ – Велико Търново.“

БКДМП призовава за оттегляне на заповедта и намиране на разумно решение чрез диалог с всички заинтересовани страни, включително местните жители, без политическо използване на ситуацията. Спирането на „Кроношпан България“ би засегнало не само самия завод, но и цялата мебелна индустрия в страната.

