Coca-Cola представя лимитирана серия козметични продукти

Какво съдържа колекцията?

Coca-Cola обединява сили с бразилската създателка на козметика Bruna Tavares за създаването на лимитирана серия декоративни продукти. В колекцията влизат сенки за очи, гланцове и балсами за устни, спирала, ружове и аксесоари, оформени в емблематичната червено-бяла гама и с винтидж естетика, характерна за марката. От дизайна на опаковките до наименованията, всеки елемент черпи вдъхновение от разпознаваемата ѝ идентичност. Линията Coca-Cola x Bruna Tavares залага на носталгията, наситения цвят и мигновената разпознаваемост.

Тази инициатива не стои сама по себе си, а е част от по-широка тенденция, при която брандове от сферата на храните и напитките заемат стратегии от козметичния сектор, за да останат културно релевантни. Все по-ясно се откроява феноменът на красотата, вдъхновена от вкусове – дръзките аромати се превръщат в смели бюти изявления. Например Rare Beauty на Selena Gomez си партнира с Tajín, за да създаде комплект за устни и бузи с чили вдъхновение. Колаборацията изглеждаше напълно естествена – Tajín вече има култов статут сред поколението Z, а Rare Beauty се отличава с игрив и експресивен подход.

Подобен пример е сътрудничеството между Nykaa Cosmetics и Naagin, които представиха „пикантен“ гланц за устни. Той улови нарастващата любов към лютивото, чувството за хумор и подкрепата за местни брандове с характер. Малко по-късно се появи и колаборацията между Sephora и Tabasco – гланц за устни. И в двата случая не само формулата беше важна, а разговорът и шумът около нея.

На пръв поглед комбинации като газирана напитка и козметика или лют сос и гланц звучат случайно. Стратегически обаче те имат логика. Така марката преминава от моментна консумация към част от ежедневието на жените. Ограничените серии създават усещане за спешност, без да се навлиза трайно в нова категория. Социалните мрежи се превръщат в основен пазар, където визуалният ефект се разпространява по-бързо от традиционната реклама.

