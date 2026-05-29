Coca-Cola пуска бутилки във формата на футболна топка преди Мондиал 2026

Coca-Cola пуска бутилки във формата на футболна топка преди Мондиал 2026

Свят

bTV Бизнес екип

Световното първенство по футбол през 2026 г. започва на 11 юни

Coca-Cola вече загрява за Световното първенство по футбол през 2026 г. с поредица от тематични продукти, а нова лимитирана серия бутилки привлича вниманието на феновете в САЩ, съобщи USA Today. В магазините Walmart започнаха да се появяват бутилки на Coca-Cola във формата на футболна топка, които бързо станаха хит в социалните мрежи.

Специалното издание съдържа около 400 мл класическа Coca-Cola и е декорирано в червено, бяло и синьо - цветовете на американското знаме. Дизайнът е вдъхновен от предстоящото Световно първенство, което ще бъде домакинствано съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

Източник: Instagram/ marketingmind.in
Снимка: Instagram/ marketingmind.in

Снимки на бутилките, подредени на специални щандове с футболна тематика в Walmart, се разпространяват бързо онлайн. Колекционери и футболни запалянковци вече търсят лимитираната серия в различни обекти на веригата.

Засега Coca-Cola не е обявила официално национално разпространение на бутилките, но очакванията са те да станат по-достъпни с наближаването на старта на Мондиал 2026 през юни.

Компанията, която е официален партньор на FIFA от близо пет десетилетия, вече реализира редица инициативи, свързани със Световното първенство. Сред тях са колекционерски стикери на Panini, скрити под етикетите на определени бутилки Coca-Cola и Coca-Cola Zero Sugar в САЩ и Канада, както и специални колекционерски стъклени бутилки, предлагани в онлайн магазина на марката.

По-рано тази година Coca-Cola стартира и дигиталната платформа „Join the Action“, чрез която феновете могат да спечелят официални футболни топки от мачове на Световното първенство, както и участие в турнето на трофея на FIFA World Cup 2026.

Световното първенство по футбол през 2026 г. започва на 11 юни. Това ще бъде първият Мондиал в историята с участието на 48 национални отбора и мачове в 16 града домакини в Северна Америка. Финалът е насрочен за 19 юли 2026 г.

