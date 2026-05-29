250-годишна компания, която оцеля, като отказа да съкрати работници, дори когато загуби всичките си клиенти

bTV Бизнес екип

bTV Бизнес екип

Основният принцип на „губиш хора - губиш компанията“

През 1978 г. италианският производител на бъчви Garbellotto SpA губи всичките си клиенти. Вместо да съкращава квалифицирани работници, компанията запазва всеки служител на щат с пълна заплата. Тази инвестиция се отплаща години по-късно, когато италиано-американско винарско семейство прави на Garbellotto най-голямата единична поръчка в историята на бутилиращата индустрия, пише N1. 

Какво се случва, когато внезапно загубите всичките си клиенти?

Точно това се случи през 1978 г. с Garbellotto SpA, един от най-старите и известни италиански производители на бъчви.

Основана през 1775 г. и все още управлявана от същото семейство, тя някога е доставяла бъчви на Хабсбургската монархия. До 20-ти век техните бъчви са били използвани за отлежаване на вина и спиртни напитки от някои от най-известните италиански производители, от Бионди Санти до Векия Романя. Умението им им е спечелило репутацията на „Ролс-Ройс сред бъчви“, пише Big Think .

Нищо от това обаче нямаше значение през 1978 г. Петролният шок от 70-те години на миналия век спря дългосрочните инвестиции в цяла Европа. За винарните бъчвите бяха сред първите разходи, които бяха намалени, защото са скъпи и имат бавна възвръщаемост на инвестициите. В същото време вкусовете на потребителите се промениха - старите вина бяха заменени с по-млади и по-леки, така че стилът на отлежаване на Гарбелот стана почти без значение. Освен това по-евтини материали като цимент и неръждаема стомана наводниха винарските изби в Европа и напълно изместиха дървото.

Една по една малки италиански бъчварници затваряха. Древният занаят на ботай - майстор бъчвар - изчезваше от лицето на земята.

Командир Пиетро Гарбелото, бащата на семейството от седмото поколение, бил изправен пред решение, което повечето бизнесмени днес биха сметнали за просто: да затвори фабриката и да съкрати работниците. С една дума - да оцелее.

Но той отказа.

Вместо да подаде оставка, Пиетро посегнал към семейните резерви и продължил да плаща пълните заплати. Той запазил всеки работник. Тъй като нямало нови бъчви за производство, работниците поддържали фабриката - ремонтирали оборудването, подреждали дърварниците и се грижили за шест хектара парцел, където дъбът отлежавал на открито.

Разбира се, компанията губи пари. По всички класически финансови стандарти - това е катастрофа.

Ако четете това, ще си кажете типична версия на капиталистически патернализъм (бел.ред. феномен, при който държавата или частният бизнес поемат ролята на "закрилник" над служителите.) Но Пиетро не е бил толкова сантиментален, колкото е действал стратегически. 

Историята на семейство Гарбелото и семейство Гало

Снимка: Garbellotto

Италиано-американското семейство Гало от Модесто, Калифорния, търси в Европа компания, която може да произведе огромни дъбови съдове за отлежаване на вино. Те правят безпрецедентна поръчка – 712 бъчви, всяка с височина над 3,5 метра. Това е най-голямата единична поръчка в историята на индустрията.

За да бъде изпълнена, на Гало им трябва компания с опитни занаятчии, добре обработена дървесина и дълбоки производствени знания.

По това време много конкуренти на Гарбелото вече са фалирали. Но компанията оцелява благодарение на Пиетро Гарбелото, който запазва майсторите си, материалите и традиционното знание. Той вярва, че хората са най-важният капитал.

Тази философия се оказва решаваща. Договорът със семейство Гало продължава пет години и спасява компанията от финансови трудности.

Днес Гарболето е най-старата и една от най-известните бъчварски компании в света. Тя остава семейна и се управлява във Венето от осмото поколение – Пиеро Гарбелото и неговите братя.

Основният принцип: „Губиш хора – губиш компанията“

Пиетро Гарбелото често цитира местна поговорка: „Папата и селянинът заедно знаят повече от папата сам.“ Това отразява основната им философия – стойността на хората и сътрудничеството. Компанията нарича този подход vincere con – „да печелим заедно“. Идеята е, че устойчивият успех идва от сделки и отношения, в които и двете страни печелят.

Защо компанията оцелява 251 години

Пиетро задържа своите бъчвари дори когато няма поръчки. Това е рисковано решение, но запазва най-ценния актив – знанията на майсторите. Компанията поддържа и финансов резерв, който позволява да издържа на кризи. Тази „въздушна възглавница“ е съзнателна стратегия за оцеляване. Но най-важни са не парите, а хората – занаятчии, чиито умения се предават през поколенията и не могат лесно да бъдат заменени.

Историята на компанията показва, че технологиите могат да подобрят процесите, но не могат да заменят човешките отношения. И в крайна сметка, когато дойде криза, не машините, а хората и връзките между тях решават дали една компания ще оцелее.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

