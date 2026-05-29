250-годишна компания, която оцеля, като отказа да съкрати работници, дори когато загуби всичките си клиенти

Основният принцип на „губиш хора - губиш компанията“

През 1978 г. италианският производител на бъчви Garbellotto SpA губи всичките си клиенти. Вместо да съкращава квалифицирани работници, компанията запазва всеки служител на щат с пълна заплата. Тази инвестиция се отплаща години по-късно, когато италиано-американско винарско семейство прави на Garbellotto най-голямата единична поръчка в историята на бутилиращата индустрия, пише N1.

Какво се случва, когато внезапно загубите всичките си клиенти?

Точно това се случи през 1978 г. с Garbellotto SpA, един от най-старите и известни италиански производители на бъчви.

Основана през 1775 г. и все още управлявана от същото семейство, тя някога е доставяла бъчви на Хабсбургската монархия. До 20-ти век техните бъчви са били използвани за отлежаване на вина и спиртни напитки от някои от най-известните италиански производители, от Бионди Санти до Векия Романя. Умението им им е спечелило репутацията на „Ролс-Ройс сред бъчви“, пише Big Think .

Нищо от това обаче нямаше значение през 1978 г. Петролният шок от 70-те години на миналия век спря дългосрочните инвестиции в цяла Европа. За винарните бъчвите бяха сред първите разходи, които бяха намалени, защото са скъпи и имат бавна възвръщаемост на инвестициите. В същото време вкусовете на потребителите се промениха - старите вина бяха заменени с по-млади и по-леки, така че стилът на отлежаване на Гарбелот стана почти без значение. Освен това по-евтини материали като цимент и неръждаема стомана наводниха винарските изби в Европа и напълно изместиха дървото.

Една по една малки италиански бъчварници затваряха. Древният занаят на ботай - майстор бъчвар - изчезваше от лицето на земята.

Командир Пиетро Гарбелото, бащата на семейството от седмото поколение, бил изправен пред решение, което повечето бизнесмени днес биха сметнали за просто: да затвори фабриката и да съкрати работниците. С една дума - да оцелее.

Но той отказа.

Вместо да подаде оставка, Пиетро посегнал към семейните резерви и продължил да плаща пълните заплати. Той запазил всеки работник. Тъй като нямало нови бъчви за производство, работниците поддържали фабриката - ремонтирали оборудването, подреждали дърварниците и се грижили за шест хектара парцел, където дъбът отлежавал на открито.

Разбира се, компанията губи пари. По всички класически финансови стандарти - това е катастрофа.

Ако четете това, ще си кажете типична версия на капиталистически патернализъм (бел.ред. феномен, при който държавата или частният бизнес поемат ролята на "закрилник" над служителите.) Но Пиетро не е бил толкова сантиментален, колкото е действал стратегически.