Чужденците в Северна Македония зареждат 150 000 литра гориво дневно

Страната разполага с резерви за около 60 дни

Правителството на Северна Македония засега не планира да въвежда ограничения за граждани от съседни държави, които зареждат гориво на местните бензиностанции, съобщи министър-председателят, предава БГНЕС.

Снимка: iStock

По думите му в граничните райони всекидневно се продават около 150 000 литра гориво на чуждестранни клиенти, което представлява приблизително 10% от общото потребление. Основната причина е по-ниската цена на горивата в страната спрямо съседните държави.

Премиерът отбеляза, че след проведени разговори с основните доставчици няма проблеми с разпределението на горивата и наличностите остават стабилни. Страната разполага с резерви за около 60 дни, което гарантира сигурност дори при евентуални прекъсвания в доставките.

Той допълни, че наличните запаси надхвърлят законово изискуемия минимум, като подчерта, че в момента Северна Македония се утвърждава като фактор за стабилност в региона. По думите му граждани от съседни държави идват да зареждат именно заради по-ниските цени и възможността да спестят средства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN