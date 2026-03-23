Чужденците в Северна Македония зареждат 150 000 литра гориво дневно

bTV Бизнес екип

Страната разполага с резерви за около 60 дни

Правителството на Северна Македония засега не планира да въвежда ограничения за граждани от съседни държави, които зареждат гориво на местните бензиностанции, съобщи министър-председателят, предава БГНЕС. 

Снимка: iStock

По думите му в граничните райони всекидневно се продават около 150 000 литра гориво на чуждестранни клиенти, което представлява приблизително 10% от общото потребление. Основната причина е по-ниската цена на горивата в страната спрямо съседните държави.

Премиерът отбеляза, че след проведени разговори с основните доставчици няма проблеми с разпределението на горивата и наличностите остават стабилни. Страната разполага с резерви за около 60 дни, което гарантира сигурност дори при евентуални прекъсвания в доставките.

Той допълни, че наличните запаси надхвърлят законово изискуемия минимум, като подчерта, че в момента Северна Македония се утвърждава като фактор за стабилност в региона. По думите му граждани от съседни държави идват да зареждат именно заради по-ниските цени и възможността да спестят средства.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

