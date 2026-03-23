Чужденците в Северна Македония зареждат 150 000 литра гориво дневно

Правителството на Северна Македония засега не планира да въвежда ограничения за граждани от съседни държави, които зареждат гориво на местните бензиностанции, съобщи министър-председателят, предава БГНЕС.
По думите му в граничните райони всекидневно се продават около 150 000 литра гориво на чуждестранни клиенти, което представлява приблизително 10% от общото потребление. Основната причина е по-ниската цена на горивата в страната спрямо съседните държави.
Премиерът отбеляза, че след проведени разговори с основните доставчици няма проблеми с разпределението на горивата и наличностите остават стабилни. Страната разполага с резерви за около 60 дни, което гарантира сигурност дори при евентуални прекъсвания в доставките.
Той допълни, че наличните запаси надхвърлят законово изискуемия минимум, като подчерта, че в момента Северна Македония се утвърждава като фактор за стабилност в региона. По думите му граждани от съседни държави идват да зареждат именно заради по-ниските цени и възможността да спестят средства.
