Сезонната карта за лифтовете в Боровец стига почти 2 бона

Банско, Пампорово или Боровец къде сезонните карти са най-скъпи?

За поредна година Боровец и Банско са в ТОП 5 на най-евтините планински курорти в Европа. След като сезонът беше официално открит на 13 декември в Банско, тази събота, е естествено да се запитаме какви ще бъдат цените на картите тази година.

Цените в Банско

Проверка в официалният сайт показва, че цената на сезонната карта за възрастни стига 1700 лв. (869,20 евро). Цената на целогодишната карта е същата. За студенти, ученици и пенсионери цената спада със 100 лв., т.е 1600 лв. (818,07 евро). Деца от 7 до 11,99 год. плащат 900 лв. (460,16 евро), а деца до 6,99 год. и пенсионери от 75 год. плащат 100 лв. (51,13 евро). Цените на сезонната и целегодишната карта са едни и същи. Продължителност на сезон 2025-2026 от 01.12.2025 г. до 12.04.2026 г. (вкл.)

Цените в Пампорово

Проверка в официалния сайт на Пампорово показва, че цената на сезонните карти стига 1906,93 лв. Сезонните карти в делнични дни са 1329,96 лв. Има и по-евтини алтернативи, които са краткосрочни лифт карти и лифт карти за повече от два дни. Картите само за неделя сутрин са 43 лв., а тези за два дни са 102 лв. Пампорово все още не е обявил официална дата за откриване на сезона.

Цените в Боровец

В официалния сайт на сезонни лифт карти откриваме 2 вида цени. Едните са валидни до 15.12 т.е. днес. Ако сте закупили карта в диапазон 1-15 ще платите 1900 лв. с включено нощно каране или 1300 за деца и младежи до 22 г.

Редовната цена на сезонна карта с включено нощно каране за възрастни (23 - 74 год.) е 1994,95 лв. (1020 евро). Деца и младежи до 22 г. плащат 1365,17 лв. (698 евро) Сезонна карта за делнични работни дни с включено нощно каране, без официални почивни дни, струва 1050,28 лв. (537 евро). През тази година е включена и нова опция годишна карта с включено нощно каране, която струва 2303,97 лв. (1178 евро). Сезонът в Боровец стартипра на 27 декември.

