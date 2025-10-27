Австралия съди Microsoft след подвеждане на 2,7 млн. потребители

За какво са били подведени потребителите?

Австралийската комисия по конкуренция и защита на потребителите (ACCC) обяви, че е подала иск във Федералния съд срещу Microsoft Australia и нейната компания майка — Microsoft Corporation. Причината е предполагаемо подвеждане на около 2,7 милиона австралийски потребители относно условията за абонамент и ценовите им опции, предава БНР. Снимка: iStock

Според ACCC, от 31 октомври 2024 г. Microsoft е уведомявала абонатите на плановете Microsoft 365 Personal и Family с автоматично подновяване, че за да продължат използването на услугата, трябва да приемат интеграцията на Copilot и съответно да заплащат по-висока цена. Алтернативата, посочена от компанията, била единствено анулиране на абонамента.

Комисията обаче посочва, че потребителите не са били информирани за трета възможност – по-достъпен „класически“ план без Copilot. Според ACCC тази опция е била напълно премълчавана в официалните съобщения към клиентите. „След обстойно разследване ще твърдим в съда, че Microsoft умишлено е пропуснала да спомене плановете Classic в комуникацията си и е укрила тяхното съществуване, докато абонатите не започнат процеса на анулиране“, заяви председателят на ACCC Джина Кас-Готлиб.

Тя допълни, че подобно поведение е целяло да насърчи повече потребители да преминат към по-скъпите абонаменти, включващи Copilot, като по този начин компанията е увеличила приходите си за сметка на прозрачността и правата на клиентите.

