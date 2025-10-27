1 USD
1.68432 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$115,600.0
Последвайте ни
Технологии Австралия съди Microsoft след подвеждане на 2,7 млн. потребители

Австралия съди Microsoft след подвеждане на 2,7 млн. потребители

bTV Бизнес екип

За какво са били подведени потребителите?

Австралийската комисия по конкуренция и защита на потребителите (ACCC) обяви, че е подала иск във Федералния съд срещу Microsoft Australia и нейната компания майка — Microsoft Corporation. Причината е предполагаемо подвеждане на около 2,7 милиона австралийски потребители относно условията за абонамент и ценовите им опции, предава БНР. 

Снимка: iStock

Според ACCC, от 31 октомври 2024 г. Microsoft е уведомявала абонатите на плановете Microsoft 365 Personal и Family с автоматично подновяване, че за да продължат използването на услугата, трябва да приемат интеграцията на Copilot и съответно да заплащат по-висока цена. Алтернативата, посочена от компанията, била единствено анулиране на абонамента.

Мъск: След AI само тези, които искат да работят, ще работят

Комисията обаче посочва, че потребителите не са били информирани за трета възможност по-достъпен класически“ план без Copilot. Според ACCC тази опция е била напълно премълчавана в официалните съобщения към клиентите. След обстойно разследване ще твърдим в съда, че Microsoft умишлено е пропуснала да спомене плановете Classic в комуникацията си и е укрила тяхното съществуване, докато абонатите не започнат процеса на анулиране“, заяви председателят на ACCC Джина Кас-Готлиб.

Тя допълни, че подобно поведение е целяло да насърчи повече потребители да преминат към по-скъпите абонаменти, включващи Copilot, като по този начин компанията е увеличила приходите си за сметка на прозрачността и правата на клиентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

