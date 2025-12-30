BGN → EUR

Свят "Карибите на Европа" се намират на Балканите

"Карибите на Европа" се намират на Балканите

Свят

bTV Бизнес екип

Там е най-синята вода в света

Разположено в най-южния край на Албания, село Ксамил предлага слънце, пясък и спокоен чар в компактен пакет от 5 квадратни мили. Въпреки размера си, то е изпълнено със зашеметяващи пейзажи на всяка крачка, с широки пясъчни плажове, обгърнати от спокойна, кристално чиста вода. Една местна забележителност, плажът Паскира, дори е дом на това, което е наречено статистически най-синята вода в света, съобщава Travel + Leisure.

Какво може да откриете там?

Снимка: btvnovinite.bg

Ксамил не е тайна. В разгара на лятото плажовете често са изцяло покрити с чадъри и плажни кърпи, оставяйки малко място за действително виждане на пясъка. Ето защо сега - междинният сезон на Албания - е идеалното време за посещение. До началото на септември тълпите са намалели, но времето остава меко, с температури около 22 градуса по Целзий до октомври. И благодарение на извисяващите се скали, които предпазват бреговата линия от силни ветрове, плажовете често остават топли, дори когато въздухът се охлажда.

Въпреки малкия си размер, Ксамил предлага изненадващ брой възможности за плаж. Плажът Ксамил 7 е осеян с шезлонги, предлагани под наем, докато плажът Бора Бора, един тих и малък залив, е особено популярен сред семействата.

След като приключите със слънцето, се отправете към един от многото плажни барове за питие при залез слънце. Poda Beach Club предлага шезлонги, надвесени над водата, специални предложения за щастлив час и музика на живо. Ohana Beach Bar сервира коктейли в стил тики, а Laguna Beach предлага хапки, напитки и дори надуваема писта с препятствия точно във водата.

 

