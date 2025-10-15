Инфлацията в България с ускорение през септември

Ускоряването в най-голям степен на по-високите цени за алкохолни напитки и тютюн

Годишната инфлация през септември се ускори до 5,6% от 5,3% през август, достигайки най-високо ниво от октомври 2023 г. насам, докато на месечна база беше отчетена дефлация от 0,8%, показват данните на Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,8%, докато от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) инфлацията в нашата страна се повишава с 3,4 на сто.

През септември 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите "Образование" (с 4,5%) и в "Облекло и обувки" (с 1%), докато солидно намаление бележат цените в "Развлечения и култура" (спада с 9,9%), следвани от "Ресторанти и хотели" (понижение с 0,9%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (с 0,1%).

Ускоряването на инфлацията през септември на годишна база се дължи в най-голям степен на по-високите цени за алкохолни напитки и тютюн (скок със 7,8% спрямо септември 2024 г. след повишение със 7,7% през август), на жилищни услуги (повишение с 8,7% спрямо 8,5% през август), в сектора на комуникациите (повишение с 5,6% спрямо нарастване с 4,8% месец по-рано), за сектор "Развлечения и култура" (с 19,1% спрямо 14,1%), за "Образование" (повишение с 9,4% спрямо с 8,1% през август) и при "Ресторанти и хотели" (с 10,8% спрямо 9% месец по-рано).

В същото време разходите за обзавеждане, домакинско оборудване и поддръжка се повишиха през септември на годишна база с 0,7% след понижение с 0,3% през август, докато годишната инфлацията при храните и безалкохолни напитки се забави до 6,2% от 6,9% месец по-рано.

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13,5%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 4,1%, посочва НСИ.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през септември се понижава с 0,6% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се ускорява до 4,1% от 3,5% през предходния месец, достигайки най-високо ниво от декември 2023 г.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Средногодишната хармонизирана инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 г. - септември 2024 г. е 3,1%, докато хармонизираната инфлация от началото на годината е 2,7 на сто.

Индексът на цените за малката потребителска кошница през септември остава без промяна спрямо август, като от началото на 2025 г. нараства с 4,7 на сто, пише БНР.

Относно цените от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата, най-сериозно увеличение през септември спрямо предходния месец има при нехранителните стоки (повишение с 0,3%) и при услугите (с 0,1%), докато цените на хранителните продукти се понижават с 0,1 на сто.

