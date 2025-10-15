1 USD
1.69292 BGN
Петрол
62.16 $/барел
Bitcoin
$112,805.0
Последвайте ни
1 USD
1.69292 BGN
Петрол
62.16 $/барел
Bitcoin
$112,805.0
БГ Бизнес 90 % от хотелиерите в България не могат да намерят персонал

90 % от хотелиерите в България не могат да намерят персонал

bTV Бизнес екип

Кои са най-търсените позиции?

Над 90% от българските хотелиери се сблъскват с трудности при намирането на служители, като най-силно търсени са кадри за позиции като готвачи, камериерки и сервитьори. Това сочат резултатите от изследване, проведено от Българския хотелски форум. Данните бяха представени по време на 10-ата конференция за инвестиции и управление на хотели, която се провежда в НДК, предава БНР. 

Снимка: iStock

Сред основните причини за недостига на работна ръка в бранша се открояват ниската мотивация за работа в туризма, отрицателните демографски тенденции в страната и характерната сезонност на сектора. Повечето хотелиери са на мнение, че проблемите с наемането на персонал ще се задълбочават. По думите на Георги Дучев, директор на хотелския форум, макар част от хотелите да успяват да привлекат служители, истинското предизвикателство остава задържането и ангажирането им.

Интересен е фактът, че ниското заплащане, често сочено като основен проблем в бранша, всъщност е изтъкнато след другите изброени фактори. Хотелите прилагат комбиниран подход при търсенето на кадри като залагат както на собствен подбор, така и на услугите на посредници.

Фирмите, които отговарят на тези условия, могат да снабдят с до 10 000 евро пет дни преди Нова година

Според Георги Дучев, най-голям е недостигът на готвачи, следвани от камериерки, сервитьори и рецепционисти. Търсят се още технически служители, а в по-малка степен бармани и управленски кадри.

При около 70% от хотелите броят на чуждестранните работници не надвишава 10% от целия състав, докато около една четвърт от обектите изобщо не наемат персонал от чужбина. Възможно решение на проблема хотелиерите виждат в обучението и развитието на български служители.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата