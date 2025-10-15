90 % от хотелиерите в България не могат да намерят персонал

Кои са най-търсените позиции?

Над 90% от българските хотелиери се сблъскват с трудности при намирането на служители, като най-силно търсени са кадри за позиции като готвачи, камериерки и сервитьори. Това сочат резултатите от изследване, проведено от Българския хотелски форум. Данните бяха представени по време на 10-ата конференция за инвестиции и управление на хотели, която се провежда в НДК, предава БНР.

Снимка: iStock

Сред основните причини за недостига на работна ръка в бранша се открояват ниската мотивация за работа в туризма, отрицателните демографски тенденции в страната и характерната сезонност на сектора. Повечето хотелиери са на мнение, че проблемите с наемането на персонал ще се задълбочават. По думите на Георги Дучев, директор на хотелския форум, макар част от хотелите да успяват да привлекат служители, истинското предизвикателство остава задържането и ангажирането им.

Интересен е фактът, че ниското заплащане, често сочено като основен проблем в бранша, всъщност е изтъкнато след другите изброени фактори. Хотелите прилагат комбиниран подход при търсенето на кадри – като залагат както на собствен подбор, така и на услугите на посредници.

Според Георги Дучев, най-голям е недостигът на готвачи, следвани от камериерки, сервитьори и рецепционисти. Търсят се още технически служители, а в по-малка степен – бармани и управленски кадри.

При около 70% от хотелите броят на чуждестранните работници не надвишава 10% от целия състав, докато около една четвърт от обектите изобщо не наемат персонал от чужбина. Възможно решение на проблема хотелиерите виждат в обучението и развитието на български служители.

