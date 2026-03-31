Част от Айфеловата кула ще бъде обявена за продажба

Оригинален сегмент от Айфеловата кула скоро ще бъде предложен на търг във Франция. На 21 май част от стълбището на парижката забележителност ще бъде продадена на най-високия наддавач, като този фрагмент е част от историческото спираловидно стълбище, свързващо втория и третия етаж на кулата, предава The Independent.

Айфеловата кула е проектирана от френския инженер Густав Айфел и е официално завършена през март 1889 г. През 1983 г. спираловидните стълби са демонтирани на 24 отделни части, за да бъдат заменени с асансьори, след което те са продадени на търг и разпръснати по целия свят. Някои от тях се намират в музеи като д'Орсе, Ла Вилет и Музея на желязото в Париж, докато други са достигнали места като Дисниленд и японските градини в Яманаши.

Фрагментът, който ще бъде предложен на майския търг, е висок 8,5 фута и наскоро е реставриран в оригиналния си кафяв цвят, след като е бил в частна колекция повече от четиридесет години. Това е петото стълбище, което се препродава от 2013 г. насам, като през 2016 г. подобен фрагмент с дължина 2,4 метра беше продаден за 523 800 евро.

Аукционната къща Artcurial е домакин на търга и ще представи тази рядка част от кулата, собственост на анонимен продавач. Този сегмент е оценен между 40 000 и 50 000 евро и представлява част номер едно от витата стълба, която някога е позволявала на посетителите да достигнат върха на Айфеловата кула.

Конструкцията е с височина 2,75 метра (2,60 метра до площадката) и диаметър 1,75 метра, изработена е от стомана и нитована ламарина и включва 14 стъпала, разположени върху основа с форма на кръст. Тази стълба е част от историческото инженерно постижение на Густав Айфел и съхранява духа на кулата от края на XIX век. С наближаването на датата за търга се очаква интересът към този уникален фрагмент да бъде значителен, като колекционери и любители на историята на архитектурата могат да се надпреварват за притежаването на част от световно известната парижка забележителност.