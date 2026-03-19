Вече има нов начин да видите Айфеловата кула - ето какъв

bTV Бизнес екип

Преживяването ще е безплатно за всички, които имат билет за Айфеловата кула

Официциално беше открит нов начин да видите Айфеловата кула. Това е висящ мост с дължина 40 метра, разположен между източната и западната колона на монумента, наричан още „Вертигото на кулата“. Той се намира на около 60 метра над земята, изцяло ограден с мрежа и е изграден от над 25 000 панела, предава Еuronews.

Разходката по моста е безплатна за всички, които имат билет за Айфеловата кула, като достъпът е от първия етаж. На място трябва да сканирате QR код и да резервирате час в рамките на следващите 60 минути, тъй като едновременно могат да преминават само четирима души. „Вертиго на кулата“ беше открит за първи път миналата година, а през втория си сезон ще остане достъпен за посетители до 3 май.

Айфеловата кула, построена като централен акцент за Световното изложение през 1889 г., първоначално е била планирана да бъде демонтирана след 20 години. Днес тя държи рекорда на Гинес за най-посещаван платен паметник, като през 2014 г. е привлякла над седем милиона посетители.

Съоръжението разполага с три наблюдателни нива – първият етаж на 57 метра, вторият на 116 метра и върхът на 276 метра над земята, като на различните нива има ресторанти и барове, включително и бар за шампанско на самия връх.

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
