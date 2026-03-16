България е в ТОП 10 страни с най-скъп шоколад в ЕС

Цените на шоколада в Европа скочиха: Къде поскъпна най-много?

През 2025 г. цените на шоколада в Европа скачат рязко. Отбелязват най-голямото увеличение сред всички хранителни продукти. Основната причина? Силният скок в цените на какаото, предизвикан от суша и проблеми с реколтата в Западна Африка.

Според данни на Евростат, цитиран от Euronews, цените на шоколада в Европейския съюз са се увеличили средно с 17,9% през 2025 г. Това е значително повече от общото поскъпване на храните и безалкохолните напитки, което достига 3,3%, както и от общата инфлация в ЕС от 2,5%.

Шоколадът поскъпва повече от други храни

Сред хранителните продукти шоколадът регистрира най-голямото увеличение на цените. За сравнение, цените на говеждото и телешкото месо са се повишили с около 10%, а инфлацията при яйцата и маслото е около 8%. Това означава, че поскъпването на шоколада е с около 8 до 10 процентни пункта по-високо от това при много други основни хранителни продукти.

Къде в Европа шоколадът поскъпна най-много?

Разликите между държавите в Европа са значителни. В страните от ЕС годишната инфлация на цените на шоколада през 2025 г. варира от 6,6% в Словакия до 32,6% в Полша. Когато се включат и други европейски държави, диапазонът е още по-голям – от 1,6% в Албания до 44% в Турция. Данните за Турция обаче не са напълно сравними, тъй като обхващат по-широката категория „шоколад, какао и какаови продукти“.

Сред страните с най-голямо поскъпване са:

Естония – 31,5%

Литва – 31,5%

Румъния – 26,1%

Латвия – 25,9%

Сърбия – 25,4%

В няколко други държави инфлацията на шоколада също е над средната за ЕС. Сред тях са Швеция, България, Гърция, Испания, Финландия, Чехия, Нидерландия и Германия, където поскъпването варира между 18% и 22,5%.

От друга страна, Кипър, Люксембург, Италия, Косово и Швейцария са сред страните с най-ниска инфлация на цените на шоколада – под 12%.

Сред големите икономики на ЕС цените са се повишили с около 14% във Франция, докато в Белгия, която е важен център на шоколадовата индустрия, увеличението е 12,3%. В Обединеното кралство цените на шоколада са нараснали с 16,2%.

Защо шоколадът поскъпна толкова много?

Основната причина за рязкото увеличение на цените е скокът в световните цени на какаото. Според икономиста Емилиано Магрини от Организацията на обединените нации за прехрана и земеделие (ФАО) цените на шоколада са се повишили заради сериозни проблеми с доставките на какао.

Производството на какао е силно концентрирано в няколко държави от Западна Африка, най-вече Кот д’Ивоар и Гана, които осигуряват голяма част от световните доставки.

През 2023–2024 г. производството в тези страни спадна значително заради продължителна суша и болести по какаовите дървета. Това доведе до недостиг на световния пазар и рекордно високи цени.

Според данни на Световната банка цената на какаото се е повишила от 3,28 долара за килограм през 2023 г. до 7,33 долара през 2024 г. и 7,80 долара през 2025 г. – увеличение от над 120%.

Защо поскъпването е различно в отделните държави?

Икономистите обясняват, че различията между страните зависят от структурата на местните пазари и силата на националната шоколадова индустрия.

Държави с големи и добре развити производители – като Германия, Франция, Италия, Белгия, Нидерландия и Швейцария, често успяват по-лесно да поемат част от увеличените разходи за какао.

В страни с по-малка шоколадова индустрия или по-голяма зависимост от внос, особено в Централна и Източна Европа, ценовите шокове се прехвърлят по-директно върху крайните потребителски цени.

Разликите се влияят и от други фактори като разходите за труд, цените на енергията, стойността на захарта и млякото, валутните курсове и конкуренцията в търговията на дребно.

