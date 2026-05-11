Цените на петрола скочиха

Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на мирното предложение на Вашингтон

Цените на петрола отвориха рязко нагоре в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на мирното предложение на Вашингтон, а Иран поднови заплахите за насилие в Ормузкия проток.

Международният еталон Brent за доставка през юли се покачи с 2,69 процента до 104,01 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate се повиши с 2,54 процента до 97,84 долара за барел, предаде БНР.

