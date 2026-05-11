Рекорден брой плажове в България са отличени със "Син флаг"

Отличието носи реални ползи за туризма и местната икономика

Има, които са избрали почивка на. Тази година рекорден брой наши плажове са заслужили

"Син флаг" се присъжда от международно жури на туристически обекти, които покриват високи международни критерии за качество на морската вода, безопасност, спасителна дейност, екологично образование, инфраструктура и услуги.

За лято 2026 общо 26 наши плажа и 6 пристанища получават престижното международно отличие. Това е рекорд в историята ни, съобщиха от Движение „Син флаг“ – България.

Плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, къмпинг „Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино и Бутамята, както и пристанищата „Карантината“ – Варна, Марина „Диневи“ – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле, са носители на отличието „Син флаг“.