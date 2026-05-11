×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
105.83 $/барел
Bitcoin
$80,870.7
Последвайте ни
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
105.83 $/барел
Bitcoin
$80,870.7
БГ Бизнес Рекорден брой плажове в България са отличени със "Син флаг"

Рекорден брой плажове в България са отличени със "Син флаг"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Отличието носи реални ползи за туризма и местната икономика

 
Има отлична новина за летовниците, които са избрали почивка на българското Черноморие. Тази година рекорден брой наши плажове са заслужили сертификата „Син флаг".   

"Син флаг" се присъжда от международно жури на туристически обекти, които покриват високи международни критерии за качество на морската вода, безопасност, спасителна дейност, екологично образование, инфраструктура и услуги. 

За лято 2026 общо 26 наши плажа и 6 пристанища получават престижното международно отличие. Това е рекорд в историята ни, съобщиха от Движение „Син флаг“ – България.

11 000-каратов рядък рубин беше открит в Мианмар (СНИМКИ)

Плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, къмпинг „Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино и Бутамята, както и пристанищата „Карантината“ – Варна, Марина „Диневи“ – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле, са носители на отличието „Син флаг“.

Къде в Холандия можете да видите най-красивите лалета?

„Син флаг“ се присъжда след серия проверки и постоянен мониторинг, пише "Сега". Качеството на водата се следи чрез физико-химични и микробиологични изследвания в акредитирани лаборатории и регионалните здравни инспекции.

Отличието носи реални ползи за туризма и местната икономика, тъй като привлича летовници и насърчава инвестициите, посочват от движението „Син флаг“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Германците работят 5 минути за литър бензин - колко работи българинът за същото?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата