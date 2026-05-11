Рекорден брой плажове в България са отличени със "Син флаг"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
България е 4-та по чистота на водата на Балканите
Къде пият най-чистата вода
Отличието носи реални ползи за туризма и местната икономика
"Син флаг" се присъжда от международно жури на туристически обекти, които покриват високи международни критерии за качество на морската вода, безопасност, спасителна дейност, екологично образование, инфраструктура и услуги.
За лято 2026 общо 26 наши плажа и 6 пристанища получават престижното международно отличие. Това е рекорд в историята ни, съобщиха от Движение „Син флаг“ – България.
Плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, къмпинг „Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино и Бутамята, както и пристанищата „Карантината“ – Варна, Марина „Диневи“ – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле, са носители на отличието „Син флаг“.
Къде пият най-чистата вода
Страната е на 16-то място в Европа по общо производство на възобновяема енергия