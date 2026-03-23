13-годишно момче продаде прасето си на търг за 505 хил. долара (ВИДЕО)

При стандартни конкурси прасетата се продават за няколкостотин долара, но на младежки търгове наддаването се води от компании

Тийнейджър от Тексас привлече вниманието на медиите, след като неговото шампионско прасе достигна рекордна цена на едно от най-големите животновъдни събития в САЩ. В петък 13-годишният Ландри Мабри продаде своя Grand Champion Junior Market Barrow за 505 000 долара по време на изложението за добитък и родео в Хюстън. Това поставя нов рекорд за най-скъпо продадено прасе, надминавайки миналогодишното постижение от 220 000 долара.

Мабри бе заснет как празнува на арената с прасето си в момента на финалната оферта. Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха аплодисменти от публиката, докато той стоеше до награденото си животно, предава Hypefresh.

Въпреки впечатляващата сума, тази продажба отразява установена традиция, а не типична пазарна сделка. При стандартни условия прасетата се продават за няколкостотин долара, но на младежки търгове като този в Хюстън наддаването често се води от компании, дарители и представители на индустрията, които разглеждат покупките като форма на благотворителност.

Само част от общата сума достига директно до младия участник. Обикновено шампионите получават гарантирано възнаграждение – в случая около 45 000 долара – а останалите средства се насочват към стипендии и образователни програми, свързани с организации като FFA и 4-H.

Животните също не следват обичайния път на добитъка – вместо да бъдат използвани за месо, най-добрите екземпляри често се връщат при своите стопани, използват се за разплод или се отглеждат с рекламна цел.

Вижте видео от конкурса:

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN