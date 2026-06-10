Цените на петрола се повишиха заради ново изостряне на напрежението между САЩ и Иран

Фючърсите на сорта Брент се покачиха с 66 цента

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, отдалечавайки се от достигнатото в предходната сесия седемседмично дъно, след като американските въоръжени сили нанесоха нови удари по цели в Иран, а пазарни данни показаха пореден значителен спад на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент се покачиха с 66 цента или 0,7 на сто до 92,11 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 60 цента или 0,7 на сто до 88,80 долара за барел.

Американските военни нанесоха удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че Вашингтон ще отговори на свалянето на американски ударен хеликоптер „Апачи“. Според Ройтерс това представлява нова ескалация, която заплашва да подкопае крехкото примирие между Вашингтон и Техеран.

Старши пазарният анализатор във „Филип Нова“ (Phillip Nova) Приянка Сачдева заяви, че последните атаки са върнали вниманието на търговците към рисковете от военен конфликт и възможни прекъсвания на доставките.

„Докато дипломатическите усилия продължават, последният военен обмен върна геополитическата рискова премия на петролния пазар“, посочи Сачдева.

Техеран заяви, че ще възобнови военните действия, ако Израел продължи атаките си срещу движението „Хизбула“ в Ливан. Според публикацията отказът на Израел да прекрати кампанията си срещу подкрепяната от Иран групировка затруднява усилията на Доналд Тръмп за удължаване на примирието и постигане на по-трайно споразумение.

Стратези по суровините от Ай Ен Джи (ING) посочват в публикувана в сряда бележка, че липсата на непосредствена перспектива за споразумение и продължаващото затягане на глобалния петролен пазар създават условия за по-нататъшно повишение на цените, особено ако смущенията продължат през третото тримесечие, когато търсенето на петрол традиционно е по-силно.

Същевременно Техеран продължава да ограничава голяма част от корабоплаването през Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Вашингтон от своя страна е наложил блокада на ирански пристанища.

Американският министър на енергетиката заяви във вторник, че корабният трафик в Персийския залив и износът на петрол през Ормузкия проток се увеличават въпреки продължаващите трудности в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на продължаващия повече от три месеца конфликт.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са намалели през миналата седмица за осма поредна седмица, съобщиха пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт (American Petroleum Institute), публикувани вчера. Намаление е отчетено и при запасите от бензин.

Според данните запасите от суров петрол са намалели с 9,12 милиона барела през седмицата до 5 юни, а запасите от бензин са се свили с 1,19 милиона барела, съобщи БТА.

По време на конфликта САЩ играят ролята на допълнителен доставчик на суров петрол и петролни продукти, като увеличават износа към Азия и Европа. По-ниските американски запаси могат да ограничат експортния потенциал и да окажат допълнителен натиск за повишаване на цените.

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