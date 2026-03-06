Какво означава всяка отделна цифра от ЕГН-то?

Основите на идентификацията на хората в България започва през 19 век

Основите на идентификацията на хората в България започва през 19 век. В края на османското иго управителят на Русенския вилает Мидхат паша въвежда номерация на населението. Числата са раздавани от османската администрация. Номерата отбелязват тома, книгата, главата и страницата в регистъра, в който е записан съответният човек. Подредбата се правела според йерархията в семейството: на една и съща страница от регистъра на първо място е поставян мъжът, а след него се подреждат жената, децата и всички останали членове на фамилията.

От 24 март 1893 г. започва официално регистриране по гражданското състояние. Осъществява се от всяко едно кметство и е регламентирано с “Правилникъ къмъ Закона за забележаване на ражданията, женитбите и умиранията”, приет на 15 декември 1892 г. По този начин се въвежда “официална документална форма за доказване на събитията по гражданското състояние”. След въвеждането на ЕСГРАОН през 1977 г. само за един месец са раздадени номера на всички тогавашни жители на България. От 1 до 30 ноември са анкетирани над 8 млн. души. и са записани в регистъра на ЕГН. До края на април 2014 г. в България има издадени над 11,5 млн. единни граждански номера.

Знаете ли как се формира ЕГН?

Единният граждански номер представлява 10-цифрен низ от няколко числа, който е уникален за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане.

Първите 6 цифри от ЕГН-то на всеки човек съдържат рождението му. Първите две цифри са за годината, следват месеца и датата. За родените след 2000 година има особеност при образуване на ЕГН-то. При тях, ако месецът, в който е роден човекът е едноцифрено число – от 1 до 9 към него се прибавя 40 и се получават трета и четвърта цифра съответно 41, 42, 43 и така до 49. Ако месецът на раждане е двуцифрено число – 10, 11 или 12 се прибавя 40 към него и се получават трета и четвърта цифра 50, 51 или 52.

Двете цифри след рождената дата носят информация за областта, в която е родено лицето и поредността на раждане в съответната област.

Предпоследната цифра показва пола, като за жени се използват нечетни, а за мъже – четни цифри. Последната цифра от ЕГН-то е контролна и се изчислява по сложен алгоритъм.

