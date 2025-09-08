Цената на златото удари нов рекорден връх

Цената на златото се е повишила с над 35% от началото на годината

Цената на златото надхвърли 3 600 долара и достигна рекордно ниво, след като опасенията за независимостта на централните банки и очакванията за понижение на лихвите в САЩ повишиха търсенето на ценния метал.

Цената на златото се повиши с 1% до над 3622 долара за тройунция, засенчвайки предишния рекорд, поставен в петък. Инвеститорите се насочват към златото като алтернативен актив, тъй като по-ниските лихви намаляват възвръщаемостта на облигациите, пише The Telegraph.

Повишеният интерес идва след публикуването на по-слаби данни за пазара на труда в САЩ в петък, които увеличиха очакванията, че Федералният резерв ще понижи лихвите на следващата си среща.

Цената на златото се е повишила с над 35% от началото на годината, като инвеститорите го търсят не само като защита срещу инфлацията, но и като най-сигурния актив в несигурни времена.

Някои анализатори предупреждават за риск от стагфлация – комбинация от висока инфлация и бавен растеж на икономиката. Марк Хефел от UBS очаква златото да „печели от по-ниски реални лихви и продължаващи геополитически рискове“. Според банката цената му може да достигне 3 700 долара за унция до края на юни 2026 г.

Междувременно трейдърите следят внимателно опита на Доналд Тръмп да отстрани управителя на Федералния резерв Лиза Кук. Последната критика на американския президент към централната банка засили опасенията за нейната независимост.

