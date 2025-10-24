Китайска компания за роботизирани домакински уреди навлиза в България

Какъв е диапазонът на цените?

Китайската компания Dreame Technology, известна с развитието на интелигентни домакински уреди, обяви официалното си стъпване на българския пазар. Фирмата ще предлага серия продукти за почистване на дома и лична грижа, като част от стратегията си за разширяване в Европа, съобщават от компанията.

От 23 октомври българските потребители ще могат да закупят два от водещите модели на компанията — Matrix 10 Ultra и Aqua10 Ultra Roller Complete. Цената на Aqua10 Ultra Roller Complete започва от 2 540 лв. (1 299 евро), а на Matrix 10 Ultra от 2 930 лв. (1 499 евро). Първият модел ще се предлага в бяло, а вторият в черно.

Основана през 2017 г., Dreame Technology се позиционира като една от по-динамично развиващите се компании в сферата на умните решения за дома. Продуктите ѝ вече се предлагат в над 100 държави, като компанията акцентира върху иновации в автоматизацията, изкуствения интелект и роботиката.

В портфолиото на Dreame влизат роботи-прахосмукачки, безжични прахосмукачки и уреди за лична грижа, като сешоари. Според представители на компанията, навлизането в България е част от по-широка стратегия за отговор на нарастващото търсене на интелигентни устройства, които улесняват ежедневието и пестят време и енергия.

С присъствието си у нас Dreame цели да предложи решения, които да съчетават висока ефективност и адаптивност към различни стилове на живот и нужди на домакинствата.

