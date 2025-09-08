Тол камерите следят средната скорост на 22 пътни отсечки - кои са те

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Общо 22 отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. Припомняме, че от 00:00 часа на 7 септември започна секционният контрол на средната скорост.
Списъкът с всички отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление, в секция „Въпроси и отговори“. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.
Всички сертифицирани до момента 22 отсечки са:
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост, припомня БТА.
Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.
