Тол камерите следят средната скорост на 22 пътни отсечки - кои са те

Секционният контрол на средната скорост започна на 7 септември

Общо 22 отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. Припомняме, че от 00:00 часа на 7 септември започна секционният контрол на средната скорост.

Списъкът с всички отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление, в секция „Въпроси и отговори“. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Всички сертифицирани до момента 22 отсечки са:

АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево

АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост, припомня БТА.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.

