Последвайте ни
Свят Страната на вурстовете е трета по производство на паста

Страната на вурстовете е трета по производство на паста

Свят

bTV Бизнес екип

Страните от ЕС са произвели 6 милиона тона паста на стойност 9,1 милиарда евро през 2024 г.

По повод 25 октомври, Световния ден на пастата, Евростат прави проучване коя страна от ЕС произвежда и изнася най-много паста. Страните от ЕС са произвели 6 милиона тона паста на стойност 9,1 милиарда евро през 2024 г., отчита Евростат. В сравнение с 2023 г. стойността на производството на паста се е увеличила с 3%, а обемът е намалял с 5%. 

Лидерът

Снимка: Eurostat

Всички знаят, че лидерът в тази класация е един - Италия. Повече от две трети (69%) от всички видове паста са произведени в Италия, което възлиза на 4,1 милиона тонаИспания се нарежда на второ място с 6% (367 000 тона), а Германия на трето с 5% (290 000 тона).

Страните от ЕС са изнесли през 2024 г. 2,9 милиона тона паста, а са внесли 1,7 милиона тона.

Италия отново се нарежда на първо място с  2,2 милиона тона паста или повече от три четвърти от целия износ (77 на сто). Испания е вторият по големина износител със 131 000 тона или 5 на сто от общия обем.

Снимка: Eurostat

По-голямата част от износа на паста (55 на сто) е за  други страни от ЕС, а останалите 45 на сто са насочени към дестинации извън ЕС.

Основните дестинации за износ извън ЕС са Великобритания  и САЩ, за които е предназначена 25 на сто и 23 на сто от пастата, която се изнася извън ЕС.

Германия е най-големият вносител на паста сред страните от ЕС с 468 000 тона или 28 на сто от целия внос, изпреварвайки Франция с 372 000 тона или 22 на сто от общия обем.

