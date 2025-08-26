Цената на златото достигна двуседмичен връх

Причината е ескалацията на напрежението между Тръмп и УФР

Цената на златото се повиши във вторник по време на азиатската търговия, след като търсенето на сигурни активи нарасна на фона на опасенията за независимостта на Управлението за федерален резерв (УФР). Причината бяха изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че уволнява гуверньора Лиса Кук, съобщи Investing.com.

Отслабването на долара също подкрепи благородните метали, които през последните сесии се търгуваха колебливо заради несигурността около бъдещите лихвени решения в САЩ.

Спот цената на златото нарасна с 0,3 на сто до 3375,29 долара за тройунция, а фючърсите с доставка през октомври – с 0,2 на сто до 3423,95 долара за тройунция. За кратко спот цените преминаха двуседмичен връх от 3386,49 долара.

В публично писмо Тръмп настоя за незабавното освобождаване на Кук, като се позова на обвинения за ипотечни измами. Кук отхвърли твърденията, подчертавайки, че президентът "няма правомощия" да я отстрани и че ще остане на поста си.

Случаят е последният епизод от конфронтацията между Тръмп и УФР. Президентът се стреми да увеличи влиянието си върху централната банка при определянето на лихвените проценти. Ако бъде назначен негов кандидат на мястото на Кук, това може да осигури на Тръмп по-голямо влияние в седемчленния борд на УФР, където вече участват двама негови номинирани – Кристофър Уолър и Мишел Бауман. И двамата подкрепиха понижение на лихвите на заседанието през юли.

По-рано Тръмп постави под въпрос и поста на президента на УФР Джером Пауъл, който дълго време отхвърляше призивите за незабавни намаления на лихвите. Миналата седмица обаче Пауъл допусна възможност за понижение през септември на фона на забавянето на пазара на труда, без да поеме ангажимент за допълнителни мерки.

Ескалацията на напрежението породи нови съмнения относно независимостта на УФР, което според анализатори може да подкопае доверието в американската икономика в дългосрочен план. Това стимулира търсенето на злато и други метали, считани за сигурно убежище.

Спот цената на платината се повиши с 0,1 на сто до 1346,40 долара за тройунция, а на среброто – с 0,7 на сто до 38,85 долара за тройунция. И двата метала превъзхождат златото по ръст през последните месеци, след години на по-слабо представяне.

Фючърсите на медта на Лондонската борса за метали нараснаха с 0,7 на сто до 9848,85 долара за тон, а тези на COMEX – с 0,4 на сто до 4550 долара за британска лира. Индустриалните метали поскъпнаха рязко миналата седмица, след като сигналите на УФР за възможно намаляване на лихвите засилиха апетита за риск.

