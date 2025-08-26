10 спални и пилон за стриптийз: Братята Тейт строят подземен бункер в наша съседка

Цената на строежа е близо 4 млн. долара

Противоречивите интернет личности Андрю и Тристан Тейт строят подземен комплекс на стойност 3,9 милиона долара в Букурещ, според изпълнителя Рон Хъбард, известен строител на бункери, цитиран от The Times.

Двамата инфлуенсъри, обвинени в изнасилване и трафик на хора в Румъния и Великобритания, са поръчали бункер с десет спални, отделни жилищни помещения и стая за отдих с пилон за стриптийз.

Бункер в Букурещ

Снимка: EPA

Както споменахме проектът се изпълнява от Рон Хъбард, най-известният строител на подземни убежища в света, който твърди, че сред клиентите му са били милиардери, членове на кралски семейства и дори Марк Зукърбърг, основателят на Facebook.

Въпреки обвиненията, с които се сблъскват двамата братя, Хъбард похвали Тристан Тейт. Брат му Андрю, от друга страна, е „в свой собствен свят.

„Той е OG [Оригинален гангстер]. Не можеш да говориш с OG“, каза предприемачът от Тексас.

Бункерите обаче не са шега работа. Някои са оборудвани с газоустойчиви, подсилени със стомана врати, филтриращи системи, аварийни люкове, слънчеви панели и други.

Припомняме, че британските прокурори повдигат 21 обвинения срещу братя Тейт, първо е делото в Румъния.

Търсенето на бункери се увеличава

Снимка: Reuters

Търсенето на бункери се увеличи след пандемията и нахлуването на Русия в Украйна, но също и след ударите на САЩ срещу Иран.

„Новините плашат хората“, казва Хъбард. „Ако Тръмп сключи мир с Путин и Путин се обедини, това е лошо за бизнеса, но е добре за света“, обясни предприемачът.

Atlas сега изгражда около 300 бункера годишно във фабриката си в Сълфър Спрингс, Тексас, най-голямото съоръжение, предназначено за ядрени убежища на Земята. Хъбард има 50 щатни работници, които режат и заваряват модулни стоманени рамки, след което ги оборудват с водопровод, електричество, легла, подови настилки и климатични системи.

Бункерите варират от стоманени капсули на стойност 20 000 щатски долара до бетонни комплекси по поръчка на стойност над 5 милиона щатски долара.

Снимка: Reuters

Хъбард е готов да говори за някои клиенти, които са направили покупките си публично достояние. През 2023 г. той е проектирал подслон от 186 квадратни метра за Марк Зукърбърг на стойност 270 милиона щатски долара в имота му в Хавай.

Проучване от 2023 г. изчислява, че американците са похарчили 11 милиарда щатски долара за подготовка за Страшния съд само за една година. Близо един на всеки трима респонденти съобщава, че е направил апокалиптичен план.

