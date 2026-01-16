BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1624 BGN
Петрол
62.35 $/барел
Bitcoin
$95,928.2
Последвайте ни
1 USD
1.1624 BGN
Петрол
62.35 $/барел
Bitcoin
$95,928.2
Свят Цената на тези два вида наливна бира се вдига от 1 април

Цената на тези два вида наливна бира се вдига от 1 април

bTV Бизнес екип

Ето с колко поскъпва

Цените на Guinness и Smirnoff в  в заведенията ще се повишат от 1 април, след като гигантът в производството на алкохолни напитки Diageo потвърди, че увеличава цените си на едро, съобщи Sky News. 

Цената на наливната бира Guinness Draught ще нарасне с 5,2% — приблизително с около 5 евроцента на пинта, докато каталожната цена на стандартна бутилка Smirnoff от 700 мл ще се увеличи с 15 евроцента.

Клиент внесе в банка над 100 000 лв. на монети

Повишението няма да засегне марките текила Casamigos, Baileys, Guinness 0.0, Guinness Microdraught и Guinness Draught в кен.

Кое е най-продаваното гориво в Хърватия? Едното е абсолютният

„Това увеличение позволява на Diageo да продължи да инвестира в нашите марки, за да предлага на пазара висококачествен стаут и спиртни напитки, както и да подкрепя инвестиции в инициативи за стимулиране на взаимния растеж за нашите клиенти в сектора на хотелиерството и ресторантьорството“, обяни говорител на компанията, предаде БГНЕС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата