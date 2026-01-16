Цената на тези два вида наливна бира се вдига от 1 април

Ето с колко поскъпва

Цените на Guinness и Smirnoff в в заведенията ще се повишат от 1 април, след като гигантът в производството на алкохолни напитки Diageo потвърди, че увеличава цените си на едро, съобщи Sky News.

Цената на наливната бира Guinness Draught ще нарасне с 5,2% — приблизително с около 5 евроцента на пинта, докато каталожната цена на стандартна бутилка Smirnoff от 700 мл ще се увеличи с 15 евроцента.

Повишението няма да засегне марките текила Casamigos, Baileys, Guinness 0.0, Guinness Microdraught и Guinness Draught в кен.

„Това увеличение позволява на Diageo да продължи да инвестира в нашите марки, за да предлага на пазара висококачествен стаут и спиртни напитки, както и да подкрепя инвестиции в инициативи за стимулиране на взаимния растеж за нашите клиенти в сектора на хотелиерството и ресторантьорството“, обяни говорител на компанията, предаде БГНЕС.

