Клиент внесе в банка над 100 000 лв. на монети

В София клиентите средно обменят около 3500 лева

Обмяната на левове в евро от Българската народна банка ще продължи без краен срок и толкова дълго, колкото е необходимо. Това съобщиха за БНР от финансовия сектор във връзка с текущия процес по преминаване към единната европейска валута.

Плащанията едновременно в левове и евро ще бъдат възможни до 31 януари. След тази дата търговските банки, както и определени пощенски офиси в по-малки населени места без банково представителство, ще продължат да обменят без отказ левове в евро до 31 декември т.г.

Регионалният мениджър за София на Банка ДСК Васил Господинов подчерта, че ключова роля за плавното протичане на процеса има доверието на хората във финансовите институции, както и предварителното внасяне на левове по банкови сметки още преди Нова година.

По думите му, само в първия работен ден – 5 януари, банката е обслужила малко над 35 000 клиенти, а за първата работна седмица броят им е достигнал около 160 000. В столицата средната сума, която клиентите обменят, е около 3500 лева, а средната стойност на внасяните по сметки средства е приблизително 4500 лева.

Господинов посочи и рекорден случай за банката – на 9 януари клиент е внесъл малко над 266 000 монети на обща стойност над 169 000 лева.

„Беше истинско предизвикателство, но разполагаме с необходимата техника – монетите бяха преброени и инкасирани“, коментира той.

От БНР припомнят още, че от 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, както и кредитите с валутна клауза в евро, автоматично ще се считат за заеми в евро. Превалутирането ще се извършва по официалния фиксиран курс, изчислен до петия знак след десетичната запетая, и ще се закръглява съгласно правилата в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Законът изрично забранява превалутирането да бъде използвано като основание за предоговаряне на условия по вече сключени договори или за други действия, които биха поставили клиентите в по-неблагоприятна финансова позиция.

Същите правила ще се прилагат и за небанковите финансови институции, предоставящи кредити и лизингови услуги.

