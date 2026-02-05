Цената на среброто се срина с над 15%, а златото поевтиня с повече от 3%

Фючърсите върху среброто отчетоха ръст от около 2% до 80,11 долара, след като в петък преживяха срив от 28%

Среброто и златото поевтиняха и в понеделник, като продължиха низходящото движение след рязкото понижение в края на миналата седмица. Спот цената на среброто се понижи с над 6% до около 78,86 долара за тройунция, докато златото загуби повече от 4% и се търгуваше близо до 4 662 долара за унция. Среброто се срина с повече от 15% в четвъртък сутринта, а златото поевтиня с над 3%. Белият метал падна до ниво от 73,57 долара за унция на азиатския пазар, докато златните кюлчета се понижиха до 4 971,55 долара, предава БГ НЕС.

В същото време фючърсите върху среброто отчетоха ръст от около 2% до 80,11 долара, след като в петък преживяха срив от 28% – най-слабият им ден от март 1980 г. насам. Фючърсите на златото също останаха под натиск, като се търгуваха с около 1% по-ниско.

Снимка: iStock

След силните разпродажби CME Group повиши изискванията за маржин, считано от затварянето на пазарите в понеделник. Маржинът за фючърсите на златото на COMEX беше увеличен от 6% на 8%, а за фючърсите на сребро от 5000 унции – от 11% на 15%. Тази стъпка отразява повишената волатилност и риска на пазарите след резките движения в цените на благородните метали.

Рязката корекция в петък дойде на фона на промяна в очакванията за паричната политика в САЩ. Оптимизмът около евентуално понижение на лихвите беше разколебан, след като президентът Доналд Тръмп номинира бившия управител на Фед Кевин Уорш за наследник на Джером Пауъл след изтичането на мандата му през май. Според икономиста Хосе Торес от Interactive Brokers това е довело до завръщане на търговията „Купувай Америка“ и до разпадане на ралито, което изстреля златото и среброто до рекордни нива малко под 5600 и 122 долара за унция.

По думите на Кристофър Форбс от CMC Markets, спадът на златото по-скоро наподобява класическа корекция след изключително силно поскъпване, а не срив на дългосрочната възходяща тенденция. Реализирането на печалби, засилването на щатския долар и новите геополитически сигнали от Вашингтон са разклатили пренаситените позиции на пазара. Доларовият индекс се е повишил с около 0,8% от четвъртък, което прави златото по-малко привлекателно за чуждестранните купувачи.

По-силният долар и по-високите лихви увеличават алтернативната цена на притежаването на злато, което не носи доходност, като правят държавните облигации по-конкурентни като убежище. В същото време по-твърдата позиция на Уорш по отношение на паричната политика подкрепи щатската валута, а сигналите за евентуална сделка с Иран временно намалиха геополитическото напрежение, което допринесе и за спад на цените на петрола.

