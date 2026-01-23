Цената на среброто доближава прага от 100 долара за тройунция

Ето за колко се търгува среброто

Цената на среброто продължи да нараства до нови максимуми, доближавайки прага от 100 долара за тройунция, сочат данни на борсата за търговия с метали "Комекс" (Comex).

Среброто се търгува за 98,965 долара за тройунция към 8:50 ч. българско време, след като по-рано в търговията достигна 99,395 долара, преминавайки за първи път 99-доларовия праг, предаде БТА.

Фючърсите на златото също вървят нагоре и се котират за 4952,10 долара за тройунция, след дневния максимум от 4970 д. за тройунция.

