Цената на петрола скочи с над 5%

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 5,08 долара

Цените на петрола скочиха с над 5 на сто в първата за седмицата ранна азиатска търговия на фона на опасенията за провал на примирието между САЩ и Иран, след като президентът Доналд Тръмп съобщи, че американският флот е открил огън по ирански товарен кораб, който се е опитал да пробие наложената блокада на иранските пристанища и е поел контрола над него, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 5,08 долара или 5,62 на сто до 95,46 долара за барел към 07:18 часа българско време. Американският лек суров петрол (WTI) се котира за 88,86 долара за барел, което е с 5,01 долара или 5,97 на сто над равнището от петъчната търговия.

Цените и на двата петролни сорта се сринаха с около 9 на сто в петък, отбелязвайки най-големия си дневен спад от 18 април, след като Иран позволи преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток до края на примирието със САЩ тази седмица, а президентът Тръмп каза, че Техеран е съгласен да не затваря отново ключовия морски път.

„В рамките на 24 часа след обявяването в петък, че протокът е „напълно отворен“, вече имаше случай на танкери, които бяха обстрелвани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), което доведе до засилване на страховете за корабните компании“, обясни Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в доставчика на пазарна информация „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities).

„Фундаменталните параметри на пазара се влошават, тъй като на ден остават блокирани около 10-11 милиона барела суров петрол“, добави той.

В отговор на задържането от Съединените щати на кораб, който се е опитал да пробие американската морска блокада, Иран обяви, че ще отвърне на удара.

Техеран заяви още, че няма да участва във втори кръг преговори, които САЩ се надяваха да започнат преди изтичането на двуседмичното им примирие с Иран.

