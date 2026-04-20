Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, съобщи БНБ на страницата си в интернет.

Монетата е с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г. и е от серията „Българско възраждане“. Цената й при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Тя е в тираж 5000 броя.

Това е третата от пет колекционерски монети, които БНБ ще емитира през тази година. Предвижда се БНБ да емитира и една възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на 2026 г., показва справка в сайта на БНБ.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започна емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение, припомня БТА.

На лицевата страна на монетата в центъра е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея - Мостът на Първата пушка в гр. Копривщица, годината на емисията „2026“ и номиналната стойност „10 евро“. Околовръст има надпис „Българска Народна банка“ и зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразено революционното знаме с надпис „Свобода или смърть“ и лъв с корона, под него е изписана годината „1876“ с лаврови клонки. Околовръст има надпис „150 години от Априлското въстание“ и зрънчест кръг“. Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър I“ 1 и на четири каси в Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“10 в София.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, припомнят от БНБ.

Списък на офисите и клоновете на банките, които ще продават монетата може да се види тук.

