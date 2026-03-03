Чартърни полети за 200 000 долара и лични шофьори: Как богатите напускат Близкия изток?

Военният конфликт затвори летища и оскъпи частните полети в региона

Туристи и чуждестранни граждани масово се опитват да напуснат държавите от Персийския залив заради ескалиращия военен конфликт в региона. Но докато мнозина разчитат на ограничените редовни полети, най-богатите избират далеч по-скъп и сигурен вариант – частни самолети и придвижване с лични шофьори през сухопътни граници, предаде Business Insider.

След въздушните удари и затварянето на ключови летища в Обединените арабски емирства, включително в Дубай и Абу Даби, редовните полети станаха оскъдни. Въздушното пространство на страни като Катар, Бахрейн и Кувейт също беше ограничено. Това рязко увеличи търсенето на чартърни полети, като според представители на бранша наличните самолети, готови да летят до и от региона, стават все по-малко.

Цените отразяват напрежението. Кратък частен полет до дестинации извън региона – като Истанбул, Кайро или Малдивите – може да струва до 200 000 долара. Полетите до Европа се предлагат в диапазона между 175 000 и 235 000 долара в зависимост от типа самолет и маршрута. Някои компании вече организират евакуационни полети от Мускат, столицата на Оман, основно за хора, които напускат Дубай.

Заради затворените летища в Дубай и Абу Даби и ограниченията във въздушното пространство, директните полети от Обединените арабски емирства са силно ограничени. Затова част от заможните пътници първо напускат страната по суша, като пътуват с автомобили до Оман или Саудитска Арабия, откъдето все още се извършват международни полети. Пътуването до Оман отнема около пет часа, а чакането на граничния пункт Хата може да продължи още три до четири часа, като опашките нарастват.

Фирми, предлагащи частен транспорт, също отчитат ръст в търсенето. Според представители на сектора в момента приоритет е сигурното и възможно най-бързо напускане на региона, а не комфортът или предпочитанията към определен тип самолет. Част от пътуващите избират и по-прагматичен подход – резервират кратък частен полет до страна извън зоната на напрежение, а оттам продължават с редовна авиолиния, за да ограничат разходите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN