Цената на едно селфи: Къде туристическите снимки излизат най-скъпо?

bTV Бизнес екип

Проучване анализира 50 от най-популярните туристически атракции

От планината Килиманджаро до Гранд Каньон, редица известни туристически забележителности се нареждат сред най-скъпите места в света за правене на снимки по време на пътуване. Тези дестинации привличат милиони посетители, но достъпът до тях често е свързан със значителни разходи.

Скорошно проучване на Heepsy анализира 50 от най-популярните туристически атракции, за да определи кои са десетте най-скъпи места за снимки. В изследването са включени фактори като входни такси, интерес в интернет и броя на посетителите годишно, както и правила за фотография, работно време и изисквания за разрешителни.

Начело в класацията е Бурж Халифа в Дубай с максимален резултат от 100 и входна такса от 108 долара. Като най-високата сграда в света, тя привлича около 17 милиона посетители годишно и генерира огромен онлайн интерес. Веднага след нея се нарежда връх Килиманджаро в Танзания с резултат 97,3, където освен входната такса от 70 долара, допълнителните разходи и трудният достъп значително увеличават крайната цена за посетителите.

На трето място е Айфеловата кула в Париж с резултат 94,6, като тя остава сравнително достъпна с вход от 39 долара и около 7 милиона посетители годишно. Биг Бен в Лондон заема четвъртата позиция с резултат 91,9 и по-висока такса от 46 долара, като привлича милиони туристи и поддържа силно онлайн присъствие. Пето място е за Галапагоските острови, където входът достига 200 долара – най-високият в класацията – и подчертава тяхната ексклузивност.

Втората половина на класацията включва Саграда Фамилия в Барселона, Гранд Каньон в Аризона и Мачу Пикчу в Перу, които съчетават сравнително достъпни входни такси с огромен туристически интерес. Към тях се присъединяват Версайският дворец във Франция и националният парк Джандзядзие в Китай, който, въпреки по-ниската си глобална популярност онлайн, остава впечатляваща дестинация за пейзажна фотография и привлича милиони посетители всяка година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
