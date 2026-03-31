Еврокалкулатор

1 USD
1.1484 BGN
Брюксел: Ограничете пътуването с кола и самолет

Брюксел: Ограничете пътуването с кола и самолет

bTV Бизнес екип

Страните членки трябва да се подготвят за продължително прекъсване на енергийните доставки

Европейската комисия призовава страните членки да предприемат мерки за намаляване на използването на петрол, газ и горива и да се подготвят за продължително прекъсване на енергийните доставки заради войната с Иран.

В писмо до министрите на енергетиката еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен предупреждава за нарастващите опасения конфликтът в Персийския залив да прерасне от ценови проблем в пълномащабна криза на доставките със сериозни последици за световната икономика, пише "Политико".

Йоргенсен предлага на правителствата да разгледат доброволни мерки за намаляване на търсенето, със специален фокус върху транспорта. Такива мерки са призиви към гражданите да ограничат пътуванията с автомобили и самолети, за да се запази гориво за по-неотложни нужди, пише "Сега". 

Призовава се също така засилен мониторинг и обмен на информация между страните от ЕС, отлагане на несъществени ремонти в рафинериите и по-широко използване на биогорива. Ресорните министри ще проведат днес извънредна видеоконференция, за да обсъдят реакцията на кризата.

Еврокомисарят предупреждава също така държавите да се въздържат от мерки, които увеличават потреблението на горива или ограничават свободното движение на петролни продукти, както и да отчитат трансграничния ефект на националните решения.

Мярката на служебното правителство да се предоставят по банкова сметка по 20 евро месечно за зареждане на автомобила е точно такава мярка, която насърчава потреблението на горива.

Засега европейските страни не са въвели ограничения на потреблението, каквито е имало по време на петролните кризи през 70-те г. на ХХ век, когато са се прилагали купонни системи и дни без автомобили.

В същото време Международната агенция по енергетика предлага мерки като насърчаване на работа от вкъщи и намаляване на скоростта по магистралите. Подобни призиви към своите граждани отправиха и правителствата на Германия, Великобритания и Франция.

В Брюксел се обсъжда и възможността за провеждането на извънреден Европейски съвет. Кризата започва да се сравнява със ситуацията по време на пандемията от Covid-19. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

