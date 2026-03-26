1 USD
1.1592 BGN
Бразилски фермер продава рядък сорт кафе за 20 хил. долара

bTV Бизнес екип

Фермерът традиционно продава в Тайван, Саудитска Арабия и други държави от региона

Луис Пауло Диас Перейра Филхо е фермер от четвърто поколение, който отглежда много рядък сорт кафе. Той обяви, че увеличава продажбите на единствената бразилска плантация с кафето от вида евгениоидес. Той се стреми цената му да достигне до 50 пъти повече от стандартната торба арабика, използвана за повечето гурме напитки.

Перейра Филхо очаква реколтата си да се продаде за около 1 милион реала (190 476 долара) за 10 стандартни чувала по 60 килограма. За сравнение, цената на арабиката тази година е спаднала до около 400 долара за торба. Той описва редкия сорт като „изключително сладък“ и почти безкофеинов, без горчивина, предава Reuters. 

Фермерът традиционно продава в Тайван, Саудитска Арабия и други държави от региона. Миналата година той е продал три чувала от сорта евгениоидес за по 90 000 реала (17 148 долара) всяка. Продажбите подчертават нарастващия интерес към нишови и специални кафета, въпреки че по-широкият пазар се е свил след рекордните нива от миналата година.

Кафето поскъпна с 47% за пет години. Има ли спад в консумацията?

Ким Йонеску, главен директор по стратегическото развитие в Асоциацията за специално кафе (SCA), сравнява интереса към евгениоидес с този към сорта гейша от арабика в началото на 2000-те години. Редкостта и уникалният вкус на кафето го правят луксозен продукт.

Перейра Филхо обяснява, че евгениоидес сортовете са трудни за отглеждане, чувствителни към климатични и други фактори, и имат ниска продуктивност. На петте му хектара, засадени с този сорт, се очаква да се произведат само по два чувала на хектар – по-малко от една десета от средния добив на арабика. Растението не е генетично подобрено, а фермерът познава само няколко други стопанства в света, които го отглеждат с търговска цел.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

