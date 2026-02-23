Кафето поскъпна с 47% за пет години. Има ли спад в консумацията?

Всеки ден се изпиват милиарди чаши кафе, зад които стоят много хора и сложен процес на производство и приготвяне.

Покачването на цените на кафето в Съединените щати кара част от потребителите да променят навиците си. Някои намаляват консумацията, отказват се от посещения в кафенета или изцяло спират да пият кафе, съобщава Асошиейтед прес, цитир БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Според последните данни на индекса на потребителските цени през януари кафето в САЩ е поскъпнало с 18,3% на годишна база, а за пет години увеличението достига 47%. Данни от платформата „Тоуст“ (Toast), използвана от над 150 000 ресторанта, показват, че средната цена на стандартно топло кафе през декември е била 3,61 долара, като стойността варира в зависимост от местоположението. Средната цена на студеното кафе достига 5,55 долара.

Практически цялото кафе, консумирано в САЩ, е внос. Климатичните промени – сушата във Виетнам, проливните дъждове в Индонезия и горещото сухо време в Бразилия – намаляват добивите и повишават цените в световен мащаб. Според Националната кафе асоциация две трети от американците пият кафе ежедневно, като общата консумация остава относително стабилна, въпреки поскъпването.

Георги Гагов, председател на Кафе Асоциация България, коментира за БТА, че интересът към кафето в световен план не намалява, но моделът на потребление се променя. „Веригите вероятно губят клиенти заради еволюцията на търсенето на качествено кафе“, отбелязва той. Клиентите стават по-взискателни, а масовото предлагано кафе вече не е толкова актуално. Пример за това е Китай, където интересът към кафето е нараснал значително през последните години.

Снимка: Reuters

Гагов уточнява, че покачването на световните цени на кафето не е намалило интереса към напитката, но е довело до изравняване на цената между конвенционалното и специалното кафе. Специалното кафе предлага изживяване чрез аромат, вкус, усещане и пълна прозрачност в производството, което потребителите оценяват високо. Новите технологии и изкуственият интелект също информират клиентите за качественото кафе и правилното приготвяне, а COVID пандемията е ускорила тенденцията за поръчки и приготвяне на кафе вкъщи от малки пекарни.

Цената на специалното кафе остава относително стабилна, като заради климатичните условия цената на конвенционалното се е изравнила с него, разширявайки интереса към качественото кафе. Пазарът остава волатилен, тъй като кафето е борсов продукт, зависим от климатични и геополитически фактори. Основните производители са Виетнам за робуста и Бразилия за арабика. Георги Гагов подчертава, че качествената реколта изисква труд, а фермерите продават на цена, която отразява усилията им.

България се конкурира на световно ниво по качество на кафето, като цената на еспресо у нас доскоро е била ниска в сравнение с Европа. Отварянето на европейския пазар повишава конкуренцията и качеството, а професията „бариста“ вече е официално призната, отделно от бармана. Гагов подчертава, че всеки ден се изпиват милиарди чаши кафе, зад които стоят много хора и сложен процес на производство и приготвяне.

