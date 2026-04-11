×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Последвайте ни
Боядисваме яйца днес - но знаете ли какво всъщност означава кодът върху тях?

Боядисваме яйца днес - но знаете ли какво всъщност означава кодът върху тях?

bTV Бизнес екип

В ЕС над 350 млн. кокошки снасят близо 6,7 млн. тона яйца годишно

Днес е Велика събота – последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден. Вярващите се подготвят за Възкресение Христово с боядисване на яйца - един от най-разпознаваемите символи на празника.

В този ден, освен традицията, внимание заслужава и информацията, която всяко яйце носи върху себе си. В Европейския съюз всички яйца в търговската мрежа са маркирани със специален код, който показва техния произход.

Наричаха го

Първата цифра в кода показва начина на отглеждане на кокошките – 0 за биологично производство, 1 за свободно отглеждане, 2 за подово и 3 за клетъчно.

След нея стои кодът на държавата – например „BG“ за България. Останалите символи представляват регистрационния номер на производителя и позволяват да се проследи конкретната ферма.

Колко е часът на Луната?

Производството на яйца в ЕС е значително – над 350 милиона кокошки носачки осигуряват близо 6,7 милиона тона продукция годишно.

Затова и информацията върху яйцата не е случайна – тя дава възможност на потребителите да знаят повече за продукта, който купуват, включително в ден като днешния, когато яйцата са в центъра на празничната подготовка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата