Боядисваме яйца днес - но знаете ли какво всъщност означава кодът върху тях?

В ЕС над 350 млн. кокошки снасят близо 6,7 млн. тона яйца годишно
Днес е Велика събота – последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден. Вярващите се подготвят за Възкресение Христово с боядисване на яйца - един от най-разпознаваемите символи на празника.
В този ден, освен традицията, внимание заслужава и информацията, която всяко яйце носи върху себе си. В Европейския съюз всички яйца в търговската мрежа са маркирани със специален код, който показва техния произход.
Първата цифра в кода показва начина на отглеждане на кокошките – 0 за биологично производство, 1 за свободно отглеждане, 2 за подово и 3 за клетъчно.
След нея стои кодът на държавата – например „BG“ за България. Останалите символи представляват регистрационния номер на производителя и позволяват да се проследи конкретната ферма.
Производството на яйца в ЕС е значително – над 350 милиона кокошки носачки осигуряват близо 6,7 милиона тона продукция годишно.
Затова и информацията върху яйцата не е случайна – тя дава възможност на потребителите да знаят повече за продукта, който купуват, включително в ден като днешния, когато яйцата са в центъра на празничната подготовка.