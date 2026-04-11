Боядисваме яйца днес - но знаете ли какво всъщност означава кодът върху тях?

Първата цифра в кода показва начина на отглеждане на кокошките – 0 за биологично производство, 1 за свободно отглеждане, 2 за подово и 3 за клетъчно.

След нея стои кодът на държавата – например „BG“ за България. Останалите символи представляват регистрационния номер на производителя и позволяват да се проследи конкретната ферма.

Производството на яйца в ЕС е значително – над 350 милиона кокошки носачки осигуряват близо 6,7 милиона тона продукция годишно.

Затова и информацията върху яйцата не е случайна – тя дава възможност на потребителите да знаят повече за продукта, който купуват, включително в ден като днешния, когато яйцата са в центъра на празничната подготовка.