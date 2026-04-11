×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Последвайте ни
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Свят Наричаха го "най-грозният град в Европа", а сега е магнит за туристи

Наричаха го "най-грозният град в Европа", а сега е магнит за туристи

bTV Бизнес екип

Необичайната концепция привлича посетители от различни части на Европа

Дълго време белгийският град Шарлероа беше сочен като пример за занемарена градска среда – с изоставени фабрики, сиви квартали и недовършени сгради. Негативният му имидж дори му донесе неофициалната титла „най-грозният град в Европа“, пише Biznis Kurir. Днес обаче именно тази репутация се оказва неговото най-голямо предимство.

Туризъм в "несъвършеното"

След икономическите промени през 90-те и началото на 2000-те години индустрията в региона започва да запада. Това води до затваряне на предприятия, съкращения и отлив на население. Част от транспортните връзки също са ограничени, което допълнително влошава имиджа на града и задълбочава усещането за изолация.

Вместо да се опитват да прикрият тези проблеми, местните власти и туристически организации предприемат различен подход. Те започват да представят града такъв, какъвто е – с неговата индустриална история и сурова градска среда.

Появяват се турове, които отвеждат посетителите в най-слабо познатите части на Шарлероа – индустриални зони, изоставени сгради и квартали, белязани от миналото. Тези турове често са описвани като "градско сафари" и предлагат алтернатива на традиционния туризъм.

Маршрутите включват стари фабрики и места, които обикновено остават извън туристическите карти. Вместо реставрирани забележителности, акцентът е върху реалната среда и атмосферата на града.

Интерес от цяла Европа

Необичайната концепция привлича посетители от различни части на Европа. Любопитството към нетипични дестинации и търсенето на по-автентични преживявания постепенно превръщат Шарлероа в разпознаваема туристическа точка.

Критиката към външния вид на града постепенно се трансформира в интерес, а нестандартният му образ започва да работи в негова полза.

Промени в града

С увеличаването на туристическия поток в града започват и редица подобрения. Инвестират се средства в инфраструктура, изграждат се нови пътища, обновяват се обществени пространства и се създават паркове и търговски зони.

Паралелно с това се предприемат мерки за подобряване на сигурността и възстановяване на по-уязвими квартали. Тези процеси допринасят за постепенното подобряване на условията за живот и за развитието на местната икономика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата