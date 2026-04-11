Наричаха го "най-грозният град в Европа", а сега е магнит за туристи

Дълго време белгийският град Шарлероа беше сочен като пример за занемарена градска среда – с изоставени фабрики, сиви квартали и недовършени сгради. Негативният му имидж дори му донесе неофициалната титла „най-грозният град в Европа“, пише Biznis Kurir. Днес обаче именно тази репутация се оказва неговото най-голямо предимство.

Туризъм в "несъвършеното"

След икономическите промени през 90-те и началото на 2000-те години индустрията в региона започва да запада. Това води до затваряне на предприятия, съкращения и отлив на население. Част от транспортните връзки също са ограничени, което допълнително влошава имиджа на града и задълбочава усещането за изолация.

Вместо да се опитват да прикрият тези проблеми, местните власти и туристически организации предприемат различен подход. Те започват да представят града такъв, какъвто е – с неговата индустриална история и сурова градска среда.

Появяват се турове, които отвеждат посетителите в най-слабо познатите части на Шарлероа – индустриални зони, изоставени сгради и квартали, белязани от миналото. Тези турове често са описвани като "градско сафари" и предлагат алтернатива на традиционния туризъм.

Маршрутите включват стари фабрики и места, които обикновено остават извън туристическите карти. Вместо реставрирани забележителности, акцентът е върху реалната среда и атмосферата на града.

Интерес от цяла Европа

Необичайната концепция привлича посетители от различни части на Европа. Любопитството към нетипични дестинации и търсенето на по-автентични преживявания постепенно превръщат Шарлероа в разпознаваема туристическа точка.

Критиката към външния вид на града постепенно се трансформира в интерес, а нестандартният му образ започва да работи в негова полза.

Промени в града

С увеличаването на туристическия поток в града започват и редица подобрения. Инвестират се средства в инфраструктура, изграждат се нови пътища, обновяват се обществени пространства и се създават паркове и търговски зони.

Паралелно с това се предприемат мерки за подобряване на сигурността и възстановяване на по-уязвими квартали. Тези процеси допринасят за постепенното подобряване на условията за живот и за развитието на местната икономика.