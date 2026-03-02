×

БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 2 март 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 2 март 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес на фона на бойните действия в Близкия изток, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута губи 0,66 на сто спрямо нивото при закриването в петък до 1,1734 долара за едно евро. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1805 долара за евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

