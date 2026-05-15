Бюджетният излишък на Гърция надхвърли 5 млрд. евро през първото тримесечие на 2026 г.

Нетните приходи в държавния бюджет за периода януари-април достигат 25,165 млрд. евро

Първичният бюджетен излишък на Гърция достигна 5,175 млрд. евро през първите три месеца на 2026 г., което е повече от двойно над предварително заложената цел от 2,298 млрд. евро. От Министерството на националната икономика и финансите уточниха, че резултатът е повлиян от еднократни трансфери и по-ранно постъпване на средства.

Данните показват, че излишъкът за същия период на 2025 г. е бил 5,148 млрд. евро.

Министерството посочи, че отчетеният резултат е завишен заради редица еднократни и изтеглени във времето операции, включително авансови плащания по програми за въоръжение и инвестиции, трансфери към държавни институции, както и приходи от Фонда за възстановяване и Публичната инвестиционна програма.

След изключване на тези фактори реалното превишение над целта се оценява на около 358 млн. евро, пише „Евронюз“.

От страна на приходите резултатът е подпомогнат от по-ранното постъпване на седмия транш от Фонда за възстановяване на стойност 884 млн. евро, първоначално планиран за юни, както и от допълнителни 461 млн. евро приходи от Европейския инвестиционен фонд.

Данните за януари включват и операции, свързани с 35-годишния концесионен договор за магистралата „Егнатия“.

Нетните приходи в държавния бюджет за периода януари-април достигат 25,165 млрд. евро, което е с 2,1 млрд. евро над планираното.

Данъчните приходи възлизат на 22,743 млрд. евро. След изключване на еднократните постъпления от концесията на „Егнатия“ и казиното в „Елинико“, сумата е 22,302 млрд. евро - с едва 39 млн. евро под прогнозите.

Възстановеният данък за периода достига 2,601 млрд. евро, основно заради възстановяване на ДДС, свързано с концесията на „Егнатия“.

Приходите по Публичната инвестиционна програма са в размер на 2,311 млрд. евро и значително надхвърлят очакванията.

Разходите по държавния бюджет възлизат на 23,287 млрд. евро - с 686 млн. евро под прогнозираното ниво, макар и по-високи спрямо 2025 г.

Основната част от средствата е насочена към здравеопазването, социалното осигуряване и транспорта, включително трансфери към Националната организация за предоставяне на здравни услуги (EOPYY), Организацията за управление и изплащане на социални помощи (OPEKA), държавните болници и транспортните оператори.

Инвестиционните разходи достигат 2,938 млрд. евро - с 593 млн. евро под планираното, но над равнището от миналата година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN