Бизнес активността в еврозоната се свива заради войната в Близкия изток

Бързият индекс на мениджърите по поръчките е достигнал 48,6 пункта този месец

Икономическата активност в еврозоната е отбелязала спад за първи път от 16 месеца през април, тъй като войната в Близкия изток доведе до поскъпване на енергията и наруши глобалните вериги за доставки, показва внимателно следено проучване.

Бързият индекс на мениджърите по поръчките (PMI) за еврозоната, публикуван от „Ес енд Пи Глобал“ и считан за ключов показател за състоянието на икономиката, е достигнал 48,6 пункта този месец при 50,7 пункта през март, предаде АФП.

Стойност над 50 пункта показва растеж, докато ниво под тази граница сигнализира за свиване на икономическата активност, пише БГНЕС.

