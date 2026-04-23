10-те най-големи ритейл паркове в България

Защо ритейл парковете са успешни?

Българският сектор на ритейл парковете преживява истински бум през последните години. След пандемията от Covid-19 пазарът премина през „спринт на развитие“, като само за четири години бяха открити над 41 нови обекта. Към началото на 2026 г. модерният търговски фонд в страната (молове и ритейл паркове) възлиза на 1.5 милиона кв. м. като две трети от този обем е концентриран в София и петте най-големи града.

Топ 10 на най-големите ритейл паркове по площ

Според данни на Cushman & Wakefield, ето кои са най-големите ритейл паркове в страната към 2026 г. въз основа на тяхната отдаваема площ (GLA):

Име Град Големина Година на отваряне PARADISE CENTER София 81,000 2013 SOFIA RING MALL София 69,000 2014 THE MALL София 62,000 2010 GRAND MALL Варна 52,000 2010 SERDIKA CENTER София 43,500 2010 PLOVDIV PLAZA Пловдив 37,000 2018 MALL ROUSSE Русе 37,000 2010 DELTA PLANET MALL Варна 37,000 2019 GALLERIA BURGAS Бургас 35,000 2012 BULGARIA MALL София 35,000 2012

Данните са базирани на таблица „TOP RETAIL PARKS BY SIZE“ от анализът на Cushman & Wakefield за България.

Ключови тенденции на пазара

1.Експанзия извън големите градове

Първоначално ритейл парковете бяха отговор на пандемичните ограничения, но днес те са основен инструмент за навлизане на международни марки в по-малките и недоразвити регионални пазари. Благодарение на тях, модерна търговска площ вече е налична дори в много малки населени места.

2. Продължаващо строителство

Ентусиазмът към този формат не стихва. В началото на 2026 г. в процес на строителство са обекти, които се очаква да добавят още 140,000 кв. м към пазара, а други 120,000 кв. м. са в етап на планиране. Общо 22 ритейл парка са в активна фаза на изграждане или проектиране.

Защо ритейл парковете са успешни?

За разлика от традиционните молове, ритейл парковете се доказаха като по-устойчиви на извънредни обстоятелства. Освен това, те се възползват от държавната политика за доходите, целяща намаляване на разликата в жизнения стандарт между големите градове и останалата част от страната.