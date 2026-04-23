10-те най-големи ритейл паркове в България

Защо ритейл парковете са успешни?
Българският сектор на ритейл парковете преживява истински бум през последните години. След пандемията от Covid-19 пазарът премина през „спринт на развитие“, като само за четири години бяха открити над 41 нови обекта. Към началото на 2026 г. модерният търговски фонд в страната (молове и ритейл паркове) възлиза на 1.5 милиона кв. м. като две трети от този обем е концентриран в София и петте най-големи града.
Топ 10 на най-големите ритейл паркове по площ
Според данни на Cushman & Wakefield, ето кои са най-големите ритейл паркове в страната към 2026 г. въз основа на тяхната отдаваема площ (GLA):
Име
Град
Големина
Година на отваряне
|PARADISE CENTER
|София
|81,000
|2013
|SOFIA RING MALL
|София
|69,000
|2014
|THE MALL
|София
|62,000
|2010
|GRAND MALL
|Варна
|52,000
|2010
|SERDIKA CENTER
|София
|43,500
|2010
|PLOVDIV PLAZA
|Пловдив
|37,000
|2018
|MALL ROUSSE
|Русе
|37,000
|2010
|DELTA PLANET MALL
|Варна
|37,000
|2019
|GALLERIA BURGAS
|Бургас
|35,000
|2012
|BULGARIA MALL
|София
|35,000
|2012
Данните са базирани на таблица „TOP RETAIL PARKS BY SIZE“ от анализът на Cushman & Wakefield за България.
Ключови тенденции на пазара
1.Експанзия извън големите градове
Първоначално ритейл парковете бяха отговор на пандемичните ограничения, но днес те са основен инструмент за навлизане на международни марки в по-малките и недоразвити регионални пазари. Благодарение на тях, модерна търговска площ вече е налична дори в много малки населени места.
2. Продължаващо строителство
Ентусиазмът към този формат не стихва. В началото на 2026 г. в процес на строителство са обекти, които се очаква да добавят още 140,000 кв. м към пазара, а други 120,000 кв. м. са в етап на планиране. Общо 22 ритейл парка са в активна фаза на изграждане или проектиране.
За разлика от традиционните молове, ритейл парковете се доказаха като по-устойчиви на извънредни обстоятелства. Освен това, те се възползват от държавната политика за доходите, целяща намаляване на разликата в жизнения стандарт между големите градове и останалата част от страната.