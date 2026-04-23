10-те най-големи ритейл паркове в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Българският сектор на ритейл парковете преживява истински бум през последните години. След пандемията от Covid-19 пазарът премина през „спринт на развитие“, като само за четири години бяха открити над 41 нови обекта. Към началото на 2026 г. модерният търговски фонд в страната (молове и ритейл паркове) възлиза на 1.5 милиона кв. м. като две трети от този обем е концентриран в София и петте най-големи града.

Топ 10 на най-големите ритейл паркове по площ

Според данни на Cushman & Wakefield, ето кои са най-големите ритейл паркове в страната към 2026 г. въз основа на тяхната отдаваема площ (GLA):

Име

Град

Големина

Година на отваряне

PARADISE CENTERСофия81,0002013
SOFIA RING MALLСофия69,0002014
THE MALLСофия62,0002010
GRAND MALLВарна52,0002010
SERDIKA CENTERСофия43,5002010
PLOVDIV PLAZAПловдив37,0002018
MALL ROUSSEРусе37,0002010
DELTA PLANET MALLВарна37,0002019
GALLERIA BURGASБургас35,0002012
BULGARIA MALLСофия35,0002012

Данните са базирани на таблица „TOP RETAIL PARKS BY SIZE“ от анализът на Cushman & Wakefield за България. 

Ключови тенденции на пазара

1.Експанзия извън големите градове

Първоначално ритейл парковете бяха отговор на пандемичните ограничения, но днес те са основен инструмент за навлизане на международни марки в по-малките и недоразвити регионални пазари. Благодарение на тях, модерна търговска площ вече е налична дори в много малки населени места.

2. Продължаващо строителство

Ентусиазмът към този формат не стихва. В началото на 2026 г. в процес на строителство са обекти, които се очаква да добавят още 140,000 кв. м към пазара, а други 120,000 кв. м. са в етап на планиране. Общо 22 ритейл парка са в активна фаза на изграждане или проектиране.

Защо ритейл парковете са успешни?

За разлика от традиционните молове, ритейл парковете се доказаха като по-устойчиви на извънредни обстоятелства. Освен това, те се възползват от държавната политика за доходите, целяща намаляване на разликата в жизнения стандарт между големите градове и останалата част от страната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

