Защо разликата в заплащането между половете в Германия е толкова голяма?

Германия се възприема като страна, която предлага щедри майчински отпуски, сериозна социална подкрепа и дори дългогодишна жена канцлер. Въпреки това тя е сред държавите с най-големи разлики в заплащането между половете в еврозоната. Докато в Италия разликата в заплатите между мъже и жени е около 5%, в Германия тя достига до 21%.

Какви са причините?

Една от основните причини за тази разлика е икономическата цена на майчинството. Макар че някои анализи сочат, че когато се отчитат фактори като опит, възраст и сектор, разликата в заплащането пада до 6–7%, много експерти настояват, че игнорирането на "некоригираната" разлика прикрива системни неравенства. Жените често са концентрирани в сектори с по-ниско заплащане и по-рядко достигат до ръководни позиции, пише European CEO.

Академици като Алин Зуко обясняват, че въпреки по-малките разлики в заплащането в страни като Италия, това често се дължи на по-ниското участие на жените в пазара на труда. За по-реалистични сравнения Германия трябва да бъде съпоставяна с държави като Холандия и Норвегия, където женската заетост е подобна, но разликата в заплащането е значително по-малка. Това се дължи на политики, улесняващи съчетаването на работа и семейство – например по-гъвкаво работно време и по-добър достъп до обществени грижи за деца.

След раждането много германски майки остават у дома за по-дълъг период, а след това често се връщат на пазара на труда чрез работа на непълно работно време. Това ги поставя в сектори като търговия на дребно, здравеопазване или грижи за възрастни хора. През 2017 г. едва 9% от мъжете в Германия са работили на непълно работно време, докато 47% от жените са избрали този режим. Опити за намаляване на разликата чрез въвеждане на минимална работна заплата не дадоха очаквания ефект, тъй като тя не бе достатъчно висока, за да окаже значително влияние върху разликите между половете.

През 2017 г. беше направена по-сериозна стъпка със Закона за прозрачност на възнагражденията, който дава на служителите в по-големите компании правото да разберат как се заплаща трудът на колеги от противоположния пол на сходни позиции. Въпреки това, реалното въздействие остава ограничено – малко хора използват възможността, а законът не налага сериозни последици за работодателите при открити несъответствия.

Според експерти като Фридерике Майер, подобряването на достъпа до целодневни детски заведения и насърчаването на жените да останат на пълно работно време са ключови стъпки. Все още липсват достатъчно детски заведения на пълен работен ден в цялата страна, особено за по-големи деца.

